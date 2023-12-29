Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Penjual Cumi Ganteng Buat Jatuh Hati Netizen: Ikhlas Beli Setiap Hari

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |20:18 WIB
Viral Penjual Cumi Ganteng Buat Netizen Jatuh Cinta: Ikhlas Beli Setiap Hari, (Foto: Courtesy tiktok @poodsot)
A
A
A

Belum lama ini, media sosial dihebohkan penjual makanan yang memiliki wajah ganteng. Tak hanya di Indonesia, banyak juga penjual kaki lima di luar negeri yang punya wajah tampan dan bikin pembelinya kesemsem.

Pengalaman itu dibagikan oleh seorang turis asal Singapura yang tengah berlibur ke Jepang. Kala itu, dia mengunjungi tempat wisata di Kyoto bernama Arashiyama Bamboo Forest.

Saat eksplor tempat wisata itu, ia dan temannya membeli cumi bakar. Tak disangka penjual cumi bakar itu memiliki paras tampan bak aktor.

Viral Pejual Cumi Ganteng Buat Jatuh Hati Netizen: Ikhlas Beli Setiap Hari 

Turis itu pun langsung merekam video saat sang penjual sedang membakar cumi. Video itu dia bagikan di akun TikToknya @poodsot.

"Saya ke sini mau beli cumi panggang dengan pemandangan alam yang indah, ternyata saya malah dapat pemandangan bonus," tulisnya dalam keterangan video tersebut.

