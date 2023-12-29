Viral Penjual Cumi Ganteng Buat Jatuh Hati Netizen: Ikhlas Beli Setiap Hari

Belum lama ini, media sosial dihebohkan penjual makanan yang memiliki wajah ganteng. Tak hanya di Indonesia, banyak juga penjual kaki lima di luar negeri yang punya wajah tampan dan bikin pembelinya kesemsem.

Pengalaman itu dibagikan oleh seorang turis asal Singapura yang tengah berlibur ke Jepang. Kala itu, dia mengunjungi tempat wisata di Kyoto bernama Arashiyama Bamboo Forest.

Saat eksplor tempat wisata itu, ia dan temannya membeli cumi bakar. Tak disangka penjual cumi bakar itu memiliki paras tampan bak aktor.

Turis itu pun langsung merekam video saat sang penjual sedang membakar cumi. Video itu dia bagikan di akun TikToknya @poodsot.

"Saya ke sini mau beli cumi panggang dengan pemandangan alam yang indah, ternyata saya malah dapat pemandangan bonus," tulisnya dalam keterangan video tersebut.