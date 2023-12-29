5 Cara Menggunakan Air Fryer agar Awet dan Berfungsi dengan Baik

5 Cara Menggunakan Air Fryer agar Awet dan Berfungsi dengan Baik (Foto: Dok)

Air fryer merupakan peralatan memasak kekinian yang banyak digunakan. Alhasil, banyak yang penasaran bagaimana cara menggunakan air fryer yang benar.

Air fryer menawarkan kemudahan dan kecanggihan menggoreng atau memasak tanpa minyak. Kemudahan ini tentu sangat mendukung untuk para user dengan prinsip hidup sehat atau yang baru ingin memulai gaya hidup sehat.

Air fryer dapat membantu kamu dalam mengurangi konsumsi makanan berminyak. Selain itu, air fryer juga memberi hasil masakan yang maksimal dengan tingkat kematangan merata.

Buat yang masih kepo, berikut cara menggunakan air fryer yang benar.

Cara Menggunakan Air Fryer

1. Tempatkan Makanan di Wadah

Meski tidak perlu merendam makanan ke minyak goreng, Anda sebetulnya bisa menggunakan satu hingga dua sendok teh minyak saat memasak dengan alat ini. Minyak ini berfungsi untuk mencegah makanan saling menempel atau lengket di permukaan air fryer.

Anda juga bisa meletakkan selembar aluminium foil sebagai pembungkus makanan atau alas agar makanan tidak lengket dan air fryer mudah dibersihkan.

2. Atur Suhu dan Setting Waktu

Anda bisa memilih suhu dan waktu berdasarkan makanan yang akan diolah. Jika Anda ingin memasak sayuran, suhu yang direkomendasikan adalah 180 – 200 derajat celcius selama 8 – 20 menit. Sementara, untuk memasak daging hewani bisa menggunakan suhu 180 derajat celcius selama 8 – 17 menit, tergantung ketebalan daging.

Bila Anda ingin memaksimalkan fungsi air fryer untuk memasak kue, perhatikan lagi waktu dan suhu oven atau microwave yang tertera pada resep.

3. Perhatikan Kematangan Makanan

Sejatinya, air fryer membuat makanan matang lebih cepat di satu sisi saja, yakni yang bersentuhan dengan bagian bawah air fryer. Hal ini pun membuat makanan tidak matang merata, atau bahkan gosong.

Untuk mengakalinya, tekan tombol pause sesaat, lalu buka air fryer dan balik makanan ke sisi lainnya agar matang merata.