HOME WOMEN LIFE

YouTube Pelakor Pramugari Diserbu Netizen setelah Viral Selingkuh dengan Suami Selebgram

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |16:16 WIB
YouTube Pelakor Pramugari Diserbu Netizen setelah Viral Selingkuh dengan Suami Selebgram
A
A
A

Seorang selebgram bernama Ira Nandha membongkar perselingkuhan sang suami yang berprofesi sebagai pilot dengan wanita yang diduga sebagai pramugari. Netizen pun menelusuri sang pelakor di sosial media.

Netizen mengetahui akun YouTube sang pelakor yang berinisial BD itu dan mulai menyerbunya. Alhasil, postingan di akun YouTubenya milik BD dibanjiri komentar.

Dalam postingan video tersebut, BD terlihat memperkenalkan diri sebagai seorang pramugari. Video yang diunggah 5 bulan lalu merupakan bagian dari tugas sebagai personal branding.

YouTube Pelakor Pramugari Diserbu Netizen setelah Viral Selingkuh dengan Suami Selebgram 

Dalam video tersebut, BD tampak mengenakan atasan blouse berwarna soft pink yang dipadukan dengan rok pendek berwarna hitam. Ia juga tampak menguncir rapi rambut panjangnya.

“Halo perkenalkan saya BD. Saya ingin dikenal sebagai wanita yang tangguh dan juga pekerja keras,” ujarnya dalam video tersebut.

Halaman:
1 2
      
