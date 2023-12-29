Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |17:00 WIB
Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan
Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan, (Foto: Holiak/Freepik)
A
A
A

REKOMENDASI  100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan, akan diuraikan melalui artikel ini. Semoga menjadi informasi yang berguna bagi Anda yang membutuhkan.

Bulan Ramadhan merupakan bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Teruntuk para orang tua yang ingin memberikan nama bayi perempuan yang penuh makna dan cinta. Terutama jika lahir di bulan Ramadhan.

Buat Anda calon orang tua yang mungkin masih bingung untuk memberi nama sang buah hati, inilah 100 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan yang dilansir dari berbagai sumber, Jumat (29/12/2023) yang bisa dijadikan referensi.

1. Adiba = berbudaya dan sopan

2. Adila = jujur

3. Aaliyah = mulia dan tinggi

4. Amara = kebaikan atau rahmat

5. Amina = jujur atau dapat dipercaya

6. Anisah = teman baik

7. Atthiyya = hadiah atau pahala

8. Ayesha = hidup sejahtera

9. Bina = membangun atau membentuk

10. Chaiza = perempuan cantik

(Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan, Foto: Unsplash) 

11. Cyra = bulan

12. Daliya = Allah ada penuntunku

13. Diyana = perempuan yang lahir bulan Ramadhan

14. Dhia = kemegahan

15. Elma = apel

16. Elena = cahaya atau sinar matahari

17. Elmeera = putri yang mulia

18. Erina = perempuan cantik

19. Faizah = kemenangan

20. Fatima = yang menawan

(Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan, Foto: Ist) 

21. Falisha = membawa kebahagiaan

22. Farrah = kebahagiaan

23. Fitri = suci

24. Fiza = angin

25. Fauzia = kemenangan

      
