REKOMENDASI 100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan, akan diuraikan melalui artikel ini. Semoga menjadi informasi yang berguna bagi Anda yang membutuhkan.
Bulan Ramadhan merupakan bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Teruntuk para orang tua yang ingin memberikan nama bayi perempuan yang penuh makna dan cinta. Terutama jika lahir di bulan Ramadhan.
Buat Anda calon orang tua yang mungkin masih bingung untuk memberi nama sang buah hati, inilah 100 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan yang dilansir dari berbagai sumber, Jumat (29/12/2023) yang bisa dijadikan referensi.
1. Adiba = berbudaya dan sopan
2. Adila = jujur
3. Aaliyah = mulia dan tinggi
4. Amara = kebaikan atau rahmat
5. Amina = jujur atau dapat dipercaya
6. Anisah = teman baik
7. Atthiyya = hadiah atau pahala
8. Ayesha = hidup sejahtera
9. Bina = membangun atau membentuk
10. Chaiza = perempuan cantik
(Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan, Foto: Unsplash)
11. Cyra = bulan
12. Daliya = Allah ada penuntunku
13. Diyana = perempuan yang lahir bulan Ramadhan
14. Dhia = kemegahan
15. Elma = apel
16. Elena = cahaya atau sinar matahari
17. Elmeera = putri yang mulia
18. Erina = perempuan cantik
19. Faizah = kemenangan
20. Fatima = yang menawan
(Rekomendasi 100 Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Bulan Ramadhan, Foto: Ist)
21. Falisha = membawa kebahagiaan
22. Farrah = kebahagiaan
23. Fitri = suci
24. Fiza = angin
25. Fauzia = kemenangan