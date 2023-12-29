Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Ini Dikenal Jago Ngeluh, Ada Cancer Hingga Aquarius

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |20:00 WIB
4 Zodiak Ini Dikenal Jago Ngeluh, Ada Cancer Hingga Aquarius
Zodiak tukang mengeluh, (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP orang pasti mengalami momen kesal dan kecewa dalam hidupnya, apalagi setelah mengalami masalah. Bahkan ada sebagian orang yang merasa kesal dan mengeluh setiap hari tanpa sebab yang jelas.

Namun berbeda dengan beberapa zodiak ini, yang selalu punya alasan untuk mengeluh. Ya, berdasarkan astrologi ada beberapa zodiak cenderung mengeluh dengan alasan tentang berbagai hal yang mereka alami. Melansir dari Yourtango, Sabtu (30/12/2023) berikut empat zodiak yang terkenal sebagai pengeluh ulung, dan lihat alasan di balik kebiasaan mereka yang satu ini.

1. Cancer: Bagi Cancer mengeluh adalah cara mereka untuk mengatasi emosi yang kuat di dalam diri mereka. Mengeluh menjadi tempat mereka melepaskan frustrasi, dan menjadi bentuk terapi bagi mereka sendiri. Cancer memiliki potensi untuk menghentikan kebiasaan mengeluh, asal dengan pikiran yang jernih.

2. Scorpio: Umumnya zodiak ini tidak suka mengeluh secara berlebihan, tetapi sifat jujur dan ambisius mereka membuat mereka kesal ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Scorpio ingin menjadi pemimpin, dan suka mengeluh jika ada hal yang di luar kendali mereka.

Halaman:
1 2
      
