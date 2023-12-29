Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Cara Hemat Uang Belanja Akhir Tahun, Buruan Ikut War Flash Sale

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |11:43 WIB
5 Cara Hemat Uang Belanja Akhir Tahun, Buruan Ikut War Flash Sale
5 Cara Menghemat Uang Belanja Akhir Tahun, (Foto: Dok)
Salah satu cara hemat uang belanja adalah mendahulukan membeli kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan pangan hingga kebutuhan kesehatan. Siapkan pula kebutuhan anak-anak agar liburan akhir tahun makin menyenangkan.

Seperti diketahui, setiap akhir tahun dan menjelang pergantian tahun harga kebutuhan pokok naik. Karena itu, Anda harus jeli dalam mencari promo dan diskon agar hemat uang belanja.

Di akhir tahun ini misalnya, ada promo Flash Sale dari AladinMall.id. Anda bisa mendapatkan kebutuhan camilan anak-anak seperti ice cream dan biskuit dengan diskon hingga 90%. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan berbagai produk parenting murah seperti suplemen untuk ibu hamil dan menyusui.

Sebagai referensi, berikut cara hemat uang belanja saat libur akhir tahun.

Cara Hemat Uang Belanja

1. Membuat Daftar Belanjaan

Salah satu tips belanja hemat yang perlu kamu lakukan adalah membuat daftar belanjaan terlebih dulu. Dengan membuat atau mencatat daftar barang-barang yang kamu butuhkan, itu akan membuat kamu lebih bisa mendahulukan maupun memprioritaskan untuk membeli produk yang dibutuhkan.

2. Membandingkan Harga

Hanya karena suatu produk tersedia di satu situs atau e-commerce dengan harga yang bagus, tidak berarti bahwa produk yang sama akan tersedia dengan harga yang sama di semua situs lho, Aladiners! Karena itu, kamu perlu berkeliling atau mengunjungi berbagai situs belanja tersebut untuk menemukan penawaran terbaik terhadap produk yang kamu minati. Nah, dengan begitu, kamu juga bakal bisa menghemat pengeluaran untuk kebutuhan belanja online.

3. Cek Ongkos Kirim

Sebelum melakukan pembelian, selalu bandingkan harga ongkos kirim di e-commerce satu dengan yang lainnya. Terkadang perbedaan harga bisa sangat signifikan, terutama pada barang yang lebih besar atau lebih mahal. Tentu, membandingkan ongkos pengiriman untuk melihat pengecer mana yang menawarkan penawaran terbaik dalam biaya pengiriman juga bisa membuat pengeluaran kamu jadi lebih hemat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
