5 Zodiak yang Enggan Menikah di Tahun 2024, Ada Si Leo dan Gemini

TIDAK semua orang menganggap hubungan asmara sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Beberapa orang memilih fokus pada hal lain, ada juga yang mungkin belum menemukan jodohnya, sehingga melanjutkan kehidupan tanpa terbebani oleh komitmen pernikahan.

Nah, menurut ramalan zodiak untuk tahun 2024, ada beberapa zodiak yang cenderung enggan menikah dan tetap single sepanjang tahun. Mereka hanya menginginkan cinta tanpa adanya ikatan pernikahan. Melansir dari Knowinsiders, Sabtu (30/12/2023) berikut lima zodiak yang diprediksi tetap memilih single di tahun 2024.

1. Leo: Leo dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang. Zodiak ini cenderung menghindari komitmen, karena mereka menyadari bahwa cinta tidak selalu diukur dengan pernikahan.

Bagi Leo, kebahagiaan hidup lebih didasarkan pada pencapaian tujuan pribadi daripada dalam ikatan pernikahan.

2. Scorpio: Zodiak ini sering dianggap sebagai "manipulator ulung," bisa tiba-tiba mengakhiri hubungan jika keinginan mereka tidak terpenuhi. Scorpio juga cenderung lebih fokus pada kehidupan cinta tanpa mempertimbangkan ikatan pernikahan.