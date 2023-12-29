Potret Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Ngedate di Museum, Akhirnya Go Public?

KEHIDUPAN asmara Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar memang tengah menarik perhatian banyak netizen, lantaran keduanya sempat malu-malu menunjukkan kebersamaannya. Tetapi kini keduanya mulai terang-terangan membagikan momen bersama ke publik.

Pada akun Instagram Aaliyah @aaliyah.massaid, anak dari pasangan Reza dan almarhum Adjie Massaid tersebut baru saja mengunggah foto berdua dengan Thoriq saat sedang liburan bersama di Surabaya.

Berlibur ke Surabaya, keduanya diketahui berkencan di museum alias museum date dengan mengunjungi tempat bersejarah yakni Rumah Museum HOS Tjokroaminoto. Dari foto yang diunggah Aaliyah, tampak potret tersebut diambil candid ketika keduanya tengah melihat-lihat koleksi foto di museum.

Tak hanya museum date, Aaliyah dan Thoriq pun lanjut sepedaan bareng setelah dari Rumah Museum HOS Tjokroaminoto. Keduanya mengitari Kota Surabaya di sore hari yang cerah, bersama dengan teman-temannya yang lain.

Sebelumnya, Aaliyah diketahui tidak pernah mengunggah fotonya bersama Thariq di akun sosial media miliknya. Ini kali pertama dirinya mengunggah foto bersama Thariq.