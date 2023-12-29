5 Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di Umur 49

5 Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di Umur 49, bisa dilihat di sini. Siapa yang tak kenal dengan artis Indonesia yang namanya melambung di tahun 2000-an yaitu Diana Pungky.

Namanya melejit lewat sinetron Jinny Oh Jinny. Setelah menikah dirinya memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan. Diana pun mulai fokus bekerja pada perusahaan keluarga serta membangun salon kecantikan.

Dirinya sekarang sudah memasuki usia 49 tahun, namun warganet sangat terkejut dengan tampilan dirinya yang terlihat semakin muda dan modis. Penasaran seperti apa? Dihimpun dari akun Instagram pribadinya @dianapungky, Jumat (29/12/2023) berikut lima Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di umur 49.

1. Makan cantik: Diana sering membagikan momen saat dirinya sedang makan atau kulineran di media sosial, kali ini Diana terlihat cantik sekali mengenakan baju pink saat makan di restoran bergaya Eropa.

(5 Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di Umur 49, Foto: Instagram @dianapungky)

2. Awet muda: Jelang usia 50 tahun, Diana tampil bak wanita usia 35-an. Di potret ini Diana memamerkan tampilan dirinya dengan model rambut bergelombang nan glamor khas bintang Hollywood.

(5 Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di Umur 49, Foto: Instagram @dianapungky)