Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di Umur 49

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |18:00 WIB
5 Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di Umur 49
5 Pptret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di Umur 49, (Foto: Instagram @dianapungky)
A
A
A

5 Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di Umur 49, bisa dilihat di sini. Siapa yang tak kenal dengan artis Indonesia yang namanya melambung di tahun 2000-an yaitu Diana Pungky.

Namanya melejit lewat sinetron Jinny Oh Jinny. Setelah menikah dirinya memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan. Diana pun mulai fokus bekerja pada perusahaan keluarga serta membangun salon kecantikan.

Dirinya sekarang sudah memasuki usia 49 tahun, namun warganet sangat terkejut dengan tampilan dirinya yang terlihat semakin muda dan modis. Penasaran seperti apa? Dihimpun dari akun Instagram pribadinya @dianapungky, Jumat (29/12/2023) berikut lima Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di umur 49.

 BACA JUGA:

1. Makan cantik: Diana sering membagikan momen saat dirinya sedang makan atau kulineran di media sosial, kali ini Diana terlihat cantik sekali mengenakan baju pink saat makan di restoran bergaya Eropa.

(5 Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di Umur 49, Foto: Instagram @dianapungky)

2. Awet muda: Jelang usia 50 tahun, Diana tampil bak wanita usia 35-an. Di potret ini Diana memamerkan tampilan dirinya dengan model rambut bergelombang nan glamor khas bintang Hollywood.

 BACA JUGA:

 

(5 Potret Cantik Diana Pungky yang Tetap Awet Muda di Umur 49, Foto: Instagram @dianapungky)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement