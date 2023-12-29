Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pertolongan Pertama jika Alami Biduran, Begini Penjelasan Dokter

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |04:00 WIB
Pertolongan Pertama jika Alami Biduran, Begini Penjelasan Dokter
Pengobatan pertama jika alami biduran (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT biduran atau dalam medis dikenal dengan urtikaria merupakan penyakit pada kulit yang umumnya ditandai dengan bentol, muncul ruam kemerahan pada kulit, dan rasa gatal yang tak tertahankan.

Tanda-tanda tersebut dapat terjadi pada siapapun, bahkan tanda biduran bisa tiba-tiba muncul. Umumnya jika biduran terjadi dalam waktu kurang dari enam minggu, maka ini merupakan reaksi dari alergi udara, makanan, ataupun obat.

Sementara itu, jika biduran terjadi lebih dari enam minggu, maka bisa jadi ada infeksi pada tubuh yang belum selesai tertangani. Mayoritas biduran karena infeksi ini terjadi karena sakit gigi.

Menurut ahli kesehatan dr. Ayudya Soemawinata, BMedSc (Hons), dirinya kerap kali menemukan pasien yang berobat untuk mengobati bidurannya. Akan tetapi pasien tersebut tak kunjung sembuh dan ketika dicari tahu ternyata pasien tersebut memiliki infeksi dalam tubuh.

Cara mengobati biduran

“Jadi aku dulu aku punya pasien yang rutin bolak balik berobat urtikaria atau bidurannya, ternyata ketika dicari tahu penyebabnya karena sakit gigi,” tutur dr. Ayudya pada salah satu unggahaan Instagram dalam akun @ayudyasoema, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (30/12/2023).

Udara dingin setelah hujan akhir-akhir ini juga memungkinkan untuk menyebabkan biduran bagi beberapa orang, utamanya anak-anak yang tak kuat dingin. Untuk mengatasinya, dr. Ayudya memberikan tips pertolongan pertama untuk mengatasi biduran.

Salah satunya yakni usahakan untuk tidak menggaruk bentol-bentol dari biduran tersebut. Meskipun terasa sangat gatal, sebaiknya Anda tahan. Hal ini bertujuan agar kulit tidak luka akibat digaruk terlalu kencang dan tidak memperparah kondisi yang ada.

