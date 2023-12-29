Alasan Batu Tawas Bisa Jadi Deodoran Alami

BATU tawas semakin mudah ditemukan di pasaran, pasalnya semakin banyak digandrungi masyarakat sebagai solusi utama mengatasi bau tidak sedap pada ketiak.

Bagi mereka yang yang pernah merasakan efek samping dari produk-produk deodoran yang menyebabkan berbagai permasalahan kulit ketiak seperti menghitam dan iritasi, pasti memilih batu tawas sebagai penggantinya.

Dibandingkan dengan produk deodoran lain, harga tawas jauh lebih murah maka tak heran banyak yang memilih tawas ketimbang produk deodoran lain. Umumnya batu tawas yang dijual di pasaran sudah berbentuk kotak-kotak layaknya sabun mandi batangan.

Harga per satu batang tawas dan tawas spray dibanderol mulai dari Rp10 ribuan saja dan itu dapat bertahan selama berbulan-bulan lamanya. Artinya Anda dapat berhemat untuk beberapa bulan karena tidak perlu membeli lagi produk deodoran.