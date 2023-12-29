Mengenal Batu Tawas yang Dipercaya Ampuh Usir Bau Badan? Ini Faktanya!

TAWAS memang sangat lekat kaitannya dengan ketiak dan bau badan. Banyak orang yang menggunakan tawas untuk mencegah bau badan.

Hal ini terjadi setelah beredarnya bahaya deodoran yang mengandung alkohol dan bahan kimia lain. Alhasil tawas menjadi pilihan banyak orang untuk beralih dari deodoran. Bukan cuma bisa mencegah bau badan, tawas memiliki harga yang murah dibandingkan produk deodoran.

Tetapi tahukah Anda beberapa fakta tentang batu tawas ini? Yuk kenali lebih dalam batu tawas yang digunakan banyak orang untuk usir bau badan, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (29/12/2023).

1. Termasuk bahan kimia

Jangan kaget, ternyata tawas yang selama ini Anda pakai termasuk bahan kimia lho. Tawas merupakan garam mineral yang mengandung senyawa aluminium di dalamnya. Kandungan alumunium juga banyak ditemukan di berbagai produk deodoran di pasaran.

Terdapat berbagai jenis tawas ada yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga atau industri, tetapi tawas yang dimanfaatkan untuk produk kecantikan biasanya berjenis potassium alum yang terbuat dari Kalium alum.

2. Dikenal deodoran kristal

Tawas juga dikenal sebagai deodoran kristal karena bentuknya putih bening layaknya kristal. Umumnya tawas utuh yang dijual di pasaran sudah dipotong menjadi kotak-kotak. Batu tawas memang dapat digunakan langsung dengan digosokkan ke ketiak.

Akan tetapi cara tersebut kurang disarankan karena pada beberapa orang menggosok batu tawas ke ketiak malah membuat kulit ketiak iritasi.

3. Bersifat antibakteri dan astringent

Tawas memiliki sifat antibakteri dan astringent yang dapat mencegah keluarnya keringat berlebih pada ketiak. Sifatnya yang astringent membuat tawas bereaksi menyempitkan jaringan tubuh, sehingga meminimalisir produksi keringat berlebih yang memicu munculnya bau badan.