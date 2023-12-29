Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada Penggunaan Lilin Aromaterapi Berbahaya bagi Kesehatan, Ini Penjelasannya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |22:00 WIB
Waspada Penggunaan Lilin Aromaterapi Berbahaya bagi Kesehatan, Ini Penjelasannya
Lilin aromaterapi berbahaya bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENGGUNAAN lilin aromaterapi dianggap memiliki dampak positif, seperti memberikan efek relaksasi dan membantu menghilangkan stres. Tapi penelitian terbaru mengatakan lilin aromaterapi sebenarnya berbahaya bagi kesehatan.

Sebagaimana dihimpun dari New York Post, Jumat (29/12/2023), dalam penelitian yang diterbitkan dalam Annals of Medicine and Surgery, penggunaan lilin aromaterapi rupanya bisa menyebabkan vertigo, sakit kepala, hingga masalah pernapasan.

Tidak berhenti di situ saja, penggunaan lilin aromaterapi juga dapat menyebabkan mata berair, bersin-bersin dan bahkan hidung tersumbat jika pembakarannya dilakukan di ruangan yang tertutup tanpa ada ventilasi udara sama sekali.

Menurut para peneliti, ini karena banyak lilin aromaterapi mengandung bahan-bahan yang berpotensi membahayakan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan. Adapun bahan yang paling berperan menggangu kesehatan adalah toluena.

Lilin Aromaterapi

Telusuri berita women lainnya
