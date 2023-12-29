Contoh Soal Tes Kejiwaan P3K Guru, Mudah Dipelajari

CONTOH soal tes kejiwaan P3K guru dapat Anda pelajari dengan mudah. Seleksi penerimaan ini, mengevaluasi aspek psikologis, meliputi kepribadian, adaptasi, kematangan emosional, dan potensi pengembangan diri.

Tes kesehatan jiwa berkaitan seputar kepribadian. Hal ini mirip dengan tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Sistem ujian kesehatan rohani akan diberikan pertanyaan sebanyak 567 soal dan berbentuk pernyataan.

Tips mudah untuk menjawab pertanyaan, yaitu datang dalam kondisi sehat, siapkan alat tulis, bacalah pertanyaan dengan teliti, usahakan jawaban selalu konsisten, dan menerapkan kejujuran.

Dalam menjawab pertanyaan, sebaiknya melibatkan diri dengan pemahaman yang baik. Perhatikan juga beberapa kata kunci dasar, seperti terkadang, sering kali, jarang, ada kalanya, tidak pernah, dan selalu. Meski demikian, setiap pertanyaan hanya memerlukan jawaban antara setuju atau tidak setuju.

Berikut sejumlah contoh soal tes kejiwaan P3K guru seperti yang dikutip Okezone dari berbagai sumber, Jumat (29/12/2023).

1. Aku jarang sekali terganggu sembelit (kesukaran buang air besar)

2. Aku merasa sukar untuk memusatkan perhatian pada suatu pekerjaan

3. Aku hampir selalu batuk

4. Ada kalanya aku dirasuki roh jahat

5. Terkadang aku ingin membanting barang-barang

6. Aku tidak selalu mengatakan yang benar

7. Aku mudah bergaul

8. Aku hampir tidak pernah merasa sakit ditengkukku

9. Aku kadang-kadang marah

10. Aku menjalani hidup yang tidak dibenarkan

11. Seseorang telah memojokkan sehingga aku tidak bisa berkutik

12. Aku memang kurang kepercayaan pada diriku sendiri

13. Perasaanku tidak mudah tersinggung

14. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya hanya untuk kesenangan saja

15. Perjuanganku yang berat adalah melawan diri sendiri

16. Kritik dan teguran sangat menyakiti hatiku

17. Terkadang aku merasa seakan-akan aku harus melukai diriku sendiri atau orang lain

18. Ada kalanya aku merasa ingin berkelahi dengan seseorang

19. Aku tidak setuju memberikan uang kepada pengemis

20. Aku tidak pernah sesenang sekarang ini