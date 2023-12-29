Mulai Masuk Musim Banjir, Apa yang Harus Dipersiapkan? Ini Tips Sehatnya

PERIODE libur akhir tahun seperti sekarang, justru cuaca saat ini yang terjadi semakin tidak menentu. Bisa terik panas, tapi justru sejumlah daerah yang sering hujan sudah mulai banjir, yang bisa membuat timbulnya risiko berbagai penyakit semakin banyak.

Oleh karena itu, tindakan pencegahan sangat perlu dilakukan, agar tubuh tetap merasa fit dan terjaga dari berbagai kondisi. Lantas apa saja yang perlu dilakukan? Dilansir dari laman Chinese Center for Disease Control and Prevention, Jumat (29/12/2023) berikut tiga perlindungan tips sehatnya.

1. Jaga kebersihan tangan: Semua orang wajib mencuci tangan mereka sebelum menyiapkan makanan, menyusui anak-anak, setelah menggunakan toilet, setelah membuang sampah, dan merawat luka. Ini agar tangan tetap bersih dan terhindar dari kuman penyakit.

Selalu cuci tangan menggunakan air mengalir serta menggunakan sabun. Jangan pernah menggunakan air banjir untuk mencuci tangan, mencuci wajah atau barang-barang lainnya ya!

2. Menjaga luka: Apabila seseorang memiliki luka, pastikan membungkusnya menggunakan bahan perban tahan air. Hal ini bertujuan agar luka tetap bersih dan mencegah kontak dengan air banjir. Namun, jika luka terlanjur bersentuhan dengan air banjir, maka hal yang perlu dilakukan yaitu segera membilasnya dengan air yang bersih dan menggunakan sabun.