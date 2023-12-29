Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

9 Yoga untuk Mata untuk Atasi Kelelahan, Bantu Rilekskan Otot dan Saraf

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |07:00 WIB
9 Yoga untuk Mata untuk Atasi Kelelahan, Bantu Rilekskan Otot dan Saraf
Yoga mata untuk hilangkan rasa lelah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BEKERJA setiap hari menatap layar komputer dan layar smartphone membuat mata menjadi lelah. Untuk itu, penting sekali melakukan yoga mata guna membantu merilekskan otot dan saraf yang ada di sekitar area mata.

Selain itu, yoga mata juga membantu meningkatkan kesehatan untuk mata. Dengan begitu, ketika kembali masuk kerja, mata akan lebih fokus untuk mengerjakan tugas dan bekerja semakin lebih produktif.

Untuk itu, ketika sedang berlibur tahun baru seperti saat ini, gunakanlah waktu Anda untuk melakukan yoga mata. Merangkum dari Times of India, Jumat (29/12/2023) berikut ulasannya.

1. Palming

Duduklah dengan nyaman dan gosok telapak tangan Anda bersama-sama dengan kuat untuk menghasilkan panas. Tempelkan telapak tangan Anda di atas mata yang tertutup. Namun tidak boleh memberikan tekanan. Lalu ambil beberapa napas dalam-dalam, biarkan kehangatan menenangkan mata Anda.

Mata

2. Berkedip

Kedipkan mata Anda dengan cepat selama sekitar 30 detik. Lalu tutup mata Anda dan biarkan mereka beristirahat sejenak. Ulangi ini beberapa kali untuk melumasi mata Anda dan mengurangi kekeringan.

3. Pergeseran fokus

Selanjutnya yakni pergeseran fokus mata. Himalayan Siddhaa Akshar, Pendiri Akshar Yoga Kendraa mengatakan, “Pegang ibu jari Anda sekitar 10 inci di depan wajah Anda. Fokus pada ibu jari Anda untuk beberapa napas, lalu alihkan pandangan Anda ke objek yang lebih jauh. Terus alihkan fokus Anda antara ibu jari Anda dan objek yang jauh."

4. Mata bergulir

Putar mata Anda dengan lembut ke arah searah jarum jam selama beberapa putaran.

Kemudian beralih ke arah berlawanan arah jarum jam. Ini membantu dalam meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi ketegangan di sekitar mata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kesehatan Mata Yoga Mata Mata
Telusuri berita women lainnya
