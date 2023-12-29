Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Imbau Masyarakat Lakukan Tes Antigen Bila Alami Gejala Covid-19

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |23:00 WIB
Menkes Imbau Masyarakat Lakukan Tes Antigen Bila Alami Gejala Covid-19
Menkes imbau masyarakat lakukan tes antigen bila miliki gejala Covid-19. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS Covid-19 di Indonesia kembali meningkat. Bahkan puncak kasus Covid-19 diperkirakan terjadi pada Januari 2024 akibat mobilitas tinggi masyarakat usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menyikapi hal tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan, dan juga mendapatkan vaksinasi Covid-19, baik dosis primer maupun booster sebelum melakukan perjalanan.

Vaksinasi Covid-19 ini bisa didapatkan masyarakat secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas.

“Masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Hal terpenting selalu disiplin prokes dimanapun berada dan segera melakukan tes antigen bila mengalami gejala yang mengarah pada Covid-19,” kata Menkes Budi, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, beberapa waktu lalu.

Covid-19

Menurutnya, dengan peningkatan Covid-19 yang saat ini terjadi, kasus tersebut masih relatif aman dan belum ada kenaikan yang cukup besar. Bahkan jika dilihat dari kondisi beberapa negara tetangga kasus Covid-19 disana cenderung menurun.

Alhasil Menkes Budi berharap hal itu juga akan terjadi di Indonesia. Mengingat saat ini sudah memasuki musim libur natal dan tahun baru (Nataru) Menkes Budi mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada libur natal 2023 dan tahun baru 2024 agar tetap menerapkan protokol kesehatan.

Halaman:
1 2
      
