Kemenkes Siapkan 6 Jalur Pemantauan Fasilitas dan Pos Kesehatan Jelang Nataru

DIREKTUR Jenderal Pelayanan Kesehatan RI, dr Azhar Jaya mengatakan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) pihaknya menyiapkan enam jalur pemantauan fasilitas dan pos kesehatan.

Pos pemantauan ini tersebar di sejumlah titik seperti, Jakarta-Palembang, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Yogyakarta, Surabaya-Bali-NTB, Medan-Padang, dan Makassar-Tana Toraja.

“Pos-pos tersebut nantinya akan diisi oleh teman-teman tim pemantauan dari daerah dan Pemerintah Pusat akan terus memantau apakah sudah berjalan atau ada kendala sehingga bisa diselesaikan dengan cepat pada saat Nataru,” kata Dirjen Azhar, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Jumat (29/12/2023).

Menurutnya, tim pemantauan dari pusat Kementerian Kesehatan (kemenkes) RI yang akan dikerahkan mencapai 150 orang. Mereka akan didukung oleh rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dibantu petugas berjumlah 15.000 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, karena adanya tim pemantauan diharapkan kesiapsiagaan ini tidak hanya memantau dari sisi pelayanan kesehatan saja, tetapi juga yang terjadi pada saat mudik.

“Tim pemantauan kesiapsiagaan ini tidak hanya memantau dari sisi pelayanan kesehatan saja, tetapi juga mengantisipasi berbagai kejadian seperti kecelakaan yang terjadi pada saat mudik serta deteksi penyakit secara dini,” ucap Dirjen Azhar.