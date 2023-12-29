Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Keindahan Gua Agung Garunggang, Wisata Alam Antimainstream Dekat Jakarta

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |07:30 WIB
Intip Keindahan Gua Agung Garunggang, Wisata Alam Antimainstream Dekat Jakarta
Gua Garunggang di Sentul, Bogor, Jawa Barat (Foto: Instagram/@erly.tham)
A
A
A

BOGOR memiliki banyak destinasi wisata alam yang bisa dieksplor selama musim liburan. Salah satunya ialah Gua Agung Garunggang di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Gua termasuk tujuan wisata alam antimainstream.

Bentuk mulut gua yang vertikal menjadi daya tarik Gua Agung Garunggang. Untuk masuk ke dalam, pengunjung harus menggunakan tangga yang telah disediakan.

Terdapat empat gua di lokasi ini, namun hanya satu yang dijadikan tempat wisata karena hanya itu yang dapat ditelusuri dan harus didampingi oleh guide.

Gunung Garunggang

(Foto: Instagram/@explore.jawa.barat)

Gua Agung Garunggang tergolong kecil dan tersembunyi. Untuk mengaksesnya cukup menguras tenaga karena harus treking sekitar sejam.

Pengunjung bisa datang dengan sepeda motor atau mobil, tapi batasnya hanya sampai tempat parkir.

Untuk menuju gua harus jalan kaki hingga tiga kilometer. Namun, sepanjang perjalanan Anda bisa menikmati pemandangan hutan.

Gua Agung Garunggang sangat eksotis dan instagramable. Gua ini merupakan geopark yang unik. Hamparan bebatuannya enak dipandang, bisa membawa para pengunjung berada di kehidupan masa lampau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/408/3095923/7_rekomendasi_tempat_wisata_keluarga_di_bogor_yang_seru_dan_murah-ihZ9_large.jpg
7 Rekomendasi Tempat Wisata Keluarga di Bogor yang Seru dan Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/406/3089318/tempat_camping_di_bogor_yang_ada_curugnya_cocok_buat_healing-okCn_large.jpg
Tempat Camping di Bogor yang Ada Curugnya, Cocok Buat Healing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/549/3066529/nicoles_river_park-u5wh_large.jpg
Keliling Dunia di Nicole's River Park yang Instagramable Abis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/338/3063239/kasat_lantas_polres_bogor_akp_rizky_guntama-Mted_large.jpg
Jalur Puncak One Way Arah Jakarta Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/408/3025783/ilustrasi-5au2_large.jpg
5 Wisata Taman Bunga di Bogor, Indah Estetik Menyegarkan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/408/2990153/long-weekend-mau-healing-tipis-tipis-buruan-cek-7-hidden-gems-di-bogor-ini-rF8tTuCCQv.JPG
Long Weekend Mau Healing Tipis-Tipis, Buruan Cek 7 Hidden Gems di Bogor Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement