Intip Keindahan Gua Agung Garunggang, Wisata Alam Antimainstream Dekat Jakarta

BOGOR memiliki banyak destinasi wisata alam yang bisa dieksplor selama musim liburan. Salah satunya ialah Gua Agung Garunggang di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Gua termasuk tujuan wisata alam antimainstream.

Bentuk mulut gua yang vertikal menjadi daya tarik Gua Agung Garunggang. Untuk masuk ke dalam, pengunjung harus menggunakan tangga yang telah disediakan.

Terdapat empat gua di lokasi ini, namun hanya satu yang dijadikan tempat wisata karena hanya itu yang dapat ditelusuri dan harus didampingi oleh guide.

Gua Agung Garunggang tergolong kecil dan tersembunyi. Untuk mengaksesnya cukup menguras tenaga karena harus treking sekitar sejam.

Pengunjung bisa datang dengan sepeda motor atau mobil, tapi batasnya hanya sampai tempat parkir.

Untuk menuju gua harus jalan kaki hingga tiga kilometer. Namun, sepanjang perjalanan Anda bisa menikmati pemandangan hutan.

Gua Agung Garunggang sangat eksotis dan instagramable. Gua ini merupakan geopark yang unik. Hamparan bebatuannya enak dipandang, bisa membawa para pengunjung berada di kehidupan masa lampau.