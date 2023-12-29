Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Liburan Tahun Baru di Pantai Pangasan, Panorama Laut dan Sawahnya Menenangkan Jiwa

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |06:30 WIB
Menikmati Liburan Tahun Baru di Pantai Pangasan, Panorama Laut dan Sawahnya Menenangkan Jiwa
Pantai Pangasan di Pacitan, Jawa Timur (Foto: Instagram/@candra_express)
A
A
A

MOMEN libur akhir tahun dapat Anda manfaatkan untuk bertamasya atau sekadar mudik ke kampung halaman.

Nah, bagi yang ingin mengunjungi wisata alam, Pantai Pangasan di Pacitan, Jawa Timur mungkin bisa Anda pertimbangkan.

Pantai ini memiliki kelebihan tersendiri lantaran kaya akan view instagramable yang memanjakan mata.

Pantai Pangasan menyuguhkan pemandangan laut, gunung dan suasana persawahan yang asri tergabung di satu lokasi.

Pantai Pangasan juga merupakan salah satu pantai yang masih terjaga kealamiannya dan masih sangat natural.

Pantai Pangasan

(Foto: Instagram/@pantaipangasan)

Ciri khas dari pantai ini adalah adanya tebing batu yang cukup tinggi menjulang di sisi barat pantai dan di kelilingi area persawahan.

Persawahan yang bersandingan dengan pantai merupakan karakteristik dari Pantai Pangasan yang jarang ditemukan di tempat lain.

Perpaduan ini menciptakan suasana yang nyaman dan tenang, serta menjadi spot yang sangat menarik bagi wisatawan.

Kondisi yang sejuk dan henis dari area persawahan ditambah decitan burung, yang dipadukan dengan deburan ombak akan membuat siapa saja betah untuk berlama-lama di tempat ini.

Telusuri berita women lainnya
