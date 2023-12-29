Lalu Lintas Macet Parah, Wisatawan Jalan Kaki di Tol Bali Mandara

BALI diserbu wisatawan di akhir tahun 2023. Lalu lintas di ruas jalan utama bahkan sampai macet. Wisatawan bahkan terpantau ada yang jalan kaki di Tol Bali Mandara, Jumat (29/12/2023) malam.

Aksi wisatawan jalan kaki di Tol Mandara Bali yang sedang macet parah viral di media sosial. Para wisatwan tersebut memilih berjalan kaki karena mengejar jadwal penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Kebanyakan di antara mereka yang berjalan kaki merupakan wisatawan asing. Dengan membawa semua koper dan tas, mereka pun turun dan terpaksa berjalan menyusuri tol.

Video para wisatawan itupun viral di media sosial dan di posting berbagai akun termasuk Instagram @infodenpasar. Akun tersebut memperoleh video dari beberapa masyarakat yang berada dalam kemacetan tersebut.

Unggahan tersebut menuai berbagai komentar masyarakat. Salah satu dari mereka bahkan ada yang mengaku sudah terjebak selama berjam-jam.

“Saya masih di sini min udah 2 jam lebih,” tulis akun @meilia**.