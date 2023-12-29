Misteri Hilangnya Ubur-Ubur di Pulau Kakaban Derawan

PULAU Kakaban di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur merupakan destinasi ekoturisme. Danau Kakaban adalah habitat utama bagi ubur-ubur terbalik dan ubur-ubur emas. Tapi belakangan ubur-ubur itu menghilang dan pulau itupun ditutup untuk wisatawan.

Danau di Pulau Kakaban banyak ubur-ubur tanpa sengatan, jadi wisatawan diperbolehkan berenang asal tak mengganggu ekosistem. Kakaban yang berada dalam gugusan Kepulauan Derawan merupakan Zona Pemanfaatan Terbatas sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tak hanya masyhur ubur-ubur, tapi juga hewan endemik lainnya seperti teripang, tunikata, kepiting, bunga karang, anemon, cacing pipih, moluska, dan lainnyua.

Perihal hilangnya ubur-ubur dan ditutupnya Pulau Kakaban untuk wisata viral di media sosial.

Keputusan penutupan sementara Pulau Kakaban diambil setelah rapat koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berua dan BKSDA Kaltim di Kantor Disbudpar Berau, Rabu 27 Desember 2023.