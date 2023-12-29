10 Tradisi Perayaan Tahun Baru Paling Nyeleneh di Dunia, Nginap di Kuburan hingga Jatuhin Es Krim

TAHUN baru 2024 Masehi akan disambut gegap gempita di seluruh dunia. Banyak negara sudah keluar dari pandemi COVID-19 dan menyiapkan perayaan spektakuler dengan berbagai pertunjukan.

Perayaan pergantian tentu berbeda-beda di setiap negara. Masing-masing memiliki cara unik dan tradisi yang seringkali mencerminkan budaya dan nilai-nilai khas setempat.

Nah, berikut deretan tradisi perayaan tahun baru nan unik yang ada di setiap negara, dilansir dari berbagai sumber, Jumat (29/12/2023).

1. Brazil - Memakai pakaian putih dan pergi ke pantai

Orang-orang Brazil biasanya pergi ke pantai karena di sana sedang musim panas. Segera setelah tengah malam, orang-orang harus melompati tujuh gelombang sambil membuat tujuh permintaan.

Dalam perayaan ini, orang-orang yang melompat ke air harus memakai pakaian serba putih yang melambangkan kesucian.

2. Meksiko - Berjalan-jalan dengan koper kosong

Terdapar salah satu tradisi di Meksiko yang diikuti orang-orang pada malam tahun baru, untuk membantu merayakan tahun yang penuh dengan perjalanan dan pengalaman baru.

Di beberapa negara Amerika Latin, orang akan berjalan-jalan dengan membawa koper kosong atau meletakkannya di tengah ruangan dan berjalan-jalan mengelilinginya.

Ada juga yang berjalan-jalan satu putaran penuh mengelilingi satu blok dengan koper yang kosong.

3. Ekuador - Membakar orang-orangan sawah

Di Ekuador, masyarakat kerap merayakan pergantian malam tahun baru dengan tradisi membakar orang-orangan sawah di tengah malam.

Selain itu, mereka juga membakar foto-foto yang diambil tahun lalu. Hal-hal ini dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan di tahun baru, lho!

4. Chili - Menginap di kuburan

Berawal dari sebuah keluarga yang menerobos pagar pemakaman agar bisa bermalam bersama keluarga yang telah meninggal di malam tahun baru, hal ini kemudian menjadi tradisi malam tahun baru di Chilli.

Pemerintah mulai membuka pagar tempat pemakanan alias kuburan agar setiap orang bisa menghabiskan malam tahun baru bersama keluarga yang telah meninggalkan mereka.

5. Estonia - Makan hingga 7 kali dalam sehari

Bagi Anda yang hobi makan, tentu akan menyukai tradisi tahun baru di Estonia. Pasalnya, di negara ini orang-orang akan makan sebanyak 7 kali dalam sehari pada saat tahun baru untuk melambangkan keberlimpahan selama tahun baru.

6. Argentina- Celana dalam warna pink

Buat Anda yang masih jomblo, di Argentina mereka percaya bahwa menggunakan celana dalam warna pink di tahun baru bisa mendatangkan jodoh, lho!

Selain itu, jika ingin mendapatkan keberuntungan dalam pekerjaan, masyarakat Argentina biasanya akan mengonsumsi kacang hijau pada tahun baru.

7. Swiss- menjatuhkan es krim

Es Krim memang salah satu camilan dingin favorit. Sayangnya, pada saat tahun baru di Swiss orang-orang akan menjatuhkan es krim ke lantai sebagai lambang perayaan tahun baru yang dipenuhi keberuntungan.