HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Tak Sabar Nunggu Koper Keluar, Pria Ini Ancam BAB di Conveyor Belt Bandara

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:53 WIB
Viral! Tak Sabar Nunggu Koper Keluar, Pria Ini Ancam BAB di Conveyor Belt Bandara
Pria Inggris ancam BAB di conveyor bandara karena tak sabar menunggu koper muncul (TikTok)
SEORANG traveler viral karena sikapnya yang tak sabar ketika menunggu lama kopernya muncul di korsel bagasi di Bandara London Gatwick, Inggris, usai turun dari pesawat. Pria Inggris itu bahkan mengancam akan buang air besar (BAB) di atas conveyor belt jika kopernya tak segera keluar.

Dalam video yang diunggah ke TikTok oleh akun @robynlouisehobso terlihat pria tersebut marah-marah di Bandara London Gatwick saat menunggu kopernya muncul di korsel bagasi.

“Pov: Kamu telah menunggu selama satu jam untuk kopermu, setelah mendarat di Gatwick,” begitu bunyi keterangan video yang diunggah oleh sesama penumpang seperti dilansir dari New York Post, Jumat (29/12/2023).

