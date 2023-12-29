Harimau Liar Masuk Permukiman, Warga Bukannya Takut Malah Ramai Menonton dari Dekat

SEEKOR harimau betina dewasa keluar dari cagar alam dan berkeliaran di permukiman warga Desa Athkona di distrik Pilibhit, Uttar Pradesh, India. Kejadian tersebut jadi tontonan masyarakat. Tim konservasi sibuk menyelamatkan si raja hutan tersebut.

Harimau itu berhasil keluar dari hutan konservasi yang jadi habitatnya di Pilibhit dan memasuki desa Athkona dalam kegelapan. Hewan buas tersebut berhasil hinggap di dinding sebuah rumah ibadah Gurdwara.

Setelah itu, penduduk setempat segera memberitahu Departemen Kehutanan, kemudian merespons dengan membangun sebuah barisan keamanan menggunakan jaring.

Melansir dari The Times of India, Jumat (29/12/2023), petugas berhasil menyelamatkan harimau betina tersebut. Sekarang satwa itu berada di bawah pengawasan dokter hewan di Cagar Alam Harimau Pilibhit.