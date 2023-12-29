Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kunjungan Turis Asing ke Candi Prambanan dan Ratu Boko Meningkat Tajam, Terbanyak dari China

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |18:01 WIB
Kunjungan Turis Asing ke Candi Prambanan dan Ratu Boko Meningkat Tajam, Terbanyak dari China
Candi Prambanan di Sleman, DIY (Instagram @novemlawalata)
A
A
A

PT TAMAN Wisata Candi (TWC) mengungkapkan jumlah wisatawan asing yang berlibur ke Candi Prambanan dan Ratu Boko di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan signifikan dibanding dengan 2022. Kunjungan paling banyak berasal dari China.

General Manager PT TWC Prambanan dan Ratu Boko, I Gusti Putu Sedana menuturkan tahun ini jumlah pengunjung di Candi Prambanan dan Ratu Boko cukup menggembirakan. Sebelum Natal 2023, jumlah pengunjungnya sudah mencapai 84 persen dari target yang ditetapkan di awal tahun.

"Kita ada target 124.000 orang dan kita sudah ada 104.000 pengunjungnya," tutur dia, Jumat (29/12/2023).

