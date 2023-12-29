Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menara Eiffel Tutup Akibat Staf Mogok Kerja, Turis Kecewa

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |15:17 WIB
Menara Eiffel Tutup Akibat Staf Mogok Kerja, Turis Kecewa
Menara Eiffel di Paris, Prancis. (Foto: Premiumtours.com)
A
A
A

MENARA Eiffel di Kota Paris, Prancis ditutup sementara karena karyawannya melakukan aksi mogok kerja imbas buntunya negosiasi kontrak, Rabu 27 Desember 2023. Aksi mogok kerja dilakukan staf bertepatan dengan peringatan 100 tahun kematian penciptanya, Gustave Eiffel.

Sebagai salah satu situs yang paling banyak dikunjungi di dunia, Menara Eiffel biasanya buka 365 hari dalam setahun. Namun aksi mogok dilakukan staf manara ikonik itu diperkirakan bisa berdampak pada Olimpiade Paris 2024.

Beberapa turis terlihat kecewa saat melihat tanda besar di bawah pagar besinya yang mengumumkan penutupan dalam berbagai bahasa, dan meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Pengunjung lain tetap mengambil foto, atau mengatur ulang rencana perjalanan mereka ke Paris.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/406/2937485/jelang-olimpiade-2024-tiket-masuk-museum-louvre-di-paris-naik-29-persen-TAHNnI6d6l.jpg
Jelang Olimpiade 2024, Tiket Masuk Museum Louvre di Paris Naik 29 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/406/2897392/puncak-gunung-tertinggi-di-prancis-menyusut-akibat-pemanasan-global-berikut-faktanya-PEHEwDIYkq.JPG
Puncak Gunung Tertinggi di Prancis Menyusut Akibat Pemanasan Global, Berikut Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/406/2888458/dampak-pemanasan-global-destinasi-wisata-ski-terkenal-di-prancis-tutup-selamanya-xGFSciKZYs.jpg
Dampak Pemanasan Global, Destinasi Wisata Ski Terkenal di Prancis Tutup Selamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/406/2862214/saint-malo-pelabuhan-eksotis-dengan-deburan-ombak-pasang-tertinggi-di-eropa-Y31Pze4fRv.JPG
Saint Malo, Pelabuhan Eksotis dengan Deburan Ombak Pasang Tertinggi di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/406/2829853/inilah-penyebab-di-prancis-rawan-pencopetan-traveler-wajib-waspada-gI22sHWzp5.JPG
Inilah Penyebab di Prancis Rawan Pencopetan, Traveler Wajib Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/17/406/2800262/7-larangan-aneh-dan-tidak-masuk-akal-di-prancis-traveler-wajib-tahu-x4VISwmnph.jpg
7 Larangan Aneh dan Tidak Masuk Akal di Prancis, Traveler Wajib Tahu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement