Menara Eiffel Tutup Akibat Staf Mogok Kerja, Turis Kecewa

MENARA Eiffel di Kota Paris, Prancis ditutup sementara karena karyawannya melakukan aksi mogok kerja imbas buntunya negosiasi kontrak, Rabu 27 Desember 2023. Aksi mogok kerja dilakukan staf bertepatan dengan peringatan 100 tahun kematian penciptanya, Gustave Eiffel.

Sebagai salah satu situs yang paling banyak dikunjungi di dunia, Menara Eiffel biasanya buka 365 hari dalam setahun. Namun aksi mogok dilakukan staf manara ikonik itu diperkirakan bisa berdampak pada Olimpiade Paris 2024.

Beberapa turis terlihat kecewa saat melihat tanda besar di bawah pagar besinya yang mengumumkan penutupan dalam berbagai bahasa, dan meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Pengunjung lain tetap mengambil foto, atau mengatur ulang rencana perjalanan mereka ke Paris.

