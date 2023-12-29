SEORANG pedagang es cappucino mendadak viral di sosial media karena wajahnya dianggap mirip selebritis Atta Halilintar. Bahkan dia senang jika orang-orang memanggilnya 'Atta'.
Momen itu dibagikan akun Instagram, @nuso.ns. Dalam postingan itu, nampak sang penjual es cappucino bernama asli Adi Sadewa Putra tengah menjajakan dagangannya.
“Di sini jualan es teh, cappucino cincau dan lain-lain,” ungkap Adi, dikutip Jumat (29/12/2023).
Adi mengaku sudah berjualan es cappucino di depan Stasiun Bojonggede, Jawa Barat kurang dari setahun. Aksinya berjualan ini tentu untuk menafkahi sanak keluarganya.
BACA JUGA: