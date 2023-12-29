Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Karyawan Bongkar Rahasia Hotel Bintang 5 yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Terkait PSK

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |08:53 WIB
Karyawan Bongkar Rahasia Hotel Bintang 5 yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Terkait PSK
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP hotel bintang lima memiliki pelayanan terdepan untuk memuaskan para tamunya. Namun, ada sejumlah rahasia di balik hotel bintang lima yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya.

Sebuah utas di forum internet Reddit sempat viral setelah seorang pengguna mengajukan pertanyaan: "Orang yang bekerja di hotel bintang 5: jenis omong kosong apa yang manajemen tidak ingin orang tahu?"

Pertanyaan tersebut lantas memantik beragam respons yang mengungkap beberapa rahasia menarik terkait hotel bintang lima. Berikut di antara rahasia tersebut sebagaimana diungkap oleh karyawan yang enggan disebut identitasnya;

1. Jangan gunakan gelas air di kamar hotel

WitcherofWallStreet menulis; "Jangan pernah percaya pada gelas di kamar hotel Anda. Staf pembersih sangat sibuk pada waktunya sehingga mereka akan membersihkan gelas dengan lap yang sama seperti mereka membersihkan kamar mandi, lagipula tujuan mereka hanya untuk membuat ruangan terlihat bersih.

Kamar Hotel

(Foto: Freepik)

"Saya bekerja sebagai staf pembersih di hotel bintang 5 selama bertahun-tahun dan ada lebih dari satu tahun yang berlalu di mana kami tidak mendapatkan pengiriman gelas bersih. Kami tidak memiliki mesin pencuci piring di kamar, jadi manajemen terlibat. Ini ada di bintang 5, salah satu resor terbaik di dunia. Jangan pernah percaya gelas di kamar hotel Anda," kata dia.

Pengguna lain setuju dengan mengatakan "Tidak masalah jika kamarnya USD1.000 atau sekitar Rp15 juta semalam mereka masih mencuci cangkir teh di wastafel kamar mandi atau bak mandi,".

2. Pekerja seks pemberi tip terbaik

Pengguna NaniBakaNani, seorang pekerja hotel di AS menulis; “Kami tidak mempermasalahkan pekerjaan seks atau apapun yang terjadi di kamar, selama itu tidak memengaruhi tamu lain. Setengah dari wanita yang datang ke bar adalah gadis pekerja yang mencari obral,"

Ilustrasi

(Foto: Ist)

"Satu-satunya hal yang benar-benar dilaporkan oleh industri perhotelan adalah perdagangan manusia. Ada tanda-tandanya, dan jika ada yang tidak sesuai, kami melaporkannya ke pihak berwenang setempat,”

Sementara pengguna lain menambahkan; “Pekerja seks memberi tip kepada saya lebih sering daripada para tamu," ungkapnya.

3. Kutu busuk jadi masalah serius

Ada banyak postingan dengan staf hotel yang membahas masalah besar kutu busuk dan itu tidak hanya di hotel kelas melati. Hotel sekelas bintang lima pun memiliki masalah yang sama.

Infografis Tips Traveling Hemat Antiboncos

“Setiap hotel memiliki kutu busuk di beberapa titik. Ini bukan kesalahan hotel, kami melihat wisatawan internasional cenderung membawa kutu. Mungkin karena mereka menginap di beberapa hotel per perjalanan,” tulis salah satu pengguna.

Pengguna aardw0lf11 menulis; “Tips tentang kutu busuk: ketika Anda tiba, jangan pernah meletakkan barang bawaan Anda di tempat tidur. Ketika Anda tiba, matikan lampu, taruh barang bawaan di kamar mandi, dan kemudian di kepala kasur kupas seprai dan alas kasur. Kutu busuk cenderung berkumpul di sana, tetapi menyebar saat ada cahaya. Jika Anda menemukan kutu busuk, Anda dapat meminta kamar lain,” sarannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3143919//pramono-1T5s_large.jpg
Pramono Anung Antisipasi Gelombang PHK Pekerja Hotel dan Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/455/3143856//krisis_industri_perhotelan-NYIg_large.jpg
Industri Perhotelan Krisis Akibat Efisiensi Anggaran Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/470/3143090//hotel-0Zed_large.jpg
6 Fakta Bisnis Hotel Krisis, Pekerja di Ambang PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/455/3143145//hotel-d7S3_large.jpg
Pengusaha Hotel Menjerit Imbas Menjamurnya Homestay dan Sewa Apartemen Harian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/320/3143022//phk-VQ7I_large.jpg
Ternyata Ini Biang Kerok yang Bikin Industri Hotel Lesu, PHK Massal di Depan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/320/3142833//menaker-X8sB_large.jpg
Hotel Sepi dan Pegawai Terancam PHK, Begini Respons Menaker 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement