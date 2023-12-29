Karyawan Bongkar Rahasia Hotel Bintang 5 yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Terkait PSK

SETIAP hotel bintang lima memiliki pelayanan terdepan untuk memuaskan para tamunya. Namun, ada sejumlah rahasia di balik hotel bintang lima yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya.

Sebuah utas di forum internet Reddit sempat viral setelah seorang pengguna mengajukan pertanyaan: "Orang yang bekerja di hotel bintang 5: jenis omong kosong apa yang manajemen tidak ingin orang tahu?"

Pertanyaan tersebut lantas memantik beragam respons yang mengungkap beberapa rahasia menarik terkait hotel bintang lima. Berikut di antara rahasia tersebut sebagaimana diungkap oleh karyawan yang enggan disebut identitasnya;

1. Jangan gunakan gelas air di kamar hotel

WitcherofWallStreet menulis; "Jangan pernah percaya pada gelas di kamar hotel Anda. Staf pembersih sangat sibuk pada waktunya sehingga mereka akan membersihkan gelas dengan lap yang sama seperti mereka membersihkan kamar mandi, lagipula tujuan mereka hanya untuk membuat ruangan terlihat bersih.

(Foto: Freepik)

"Saya bekerja sebagai staf pembersih di hotel bintang 5 selama bertahun-tahun dan ada lebih dari satu tahun yang berlalu di mana kami tidak mendapatkan pengiriman gelas bersih. Kami tidak memiliki mesin pencuci piring di kamar, jadi manajemen terlibat. Ini ada di bintang 5, salah satu resor terbaik di dunia. Jangan pernah percaya gelas di kamar hotel Anda," kata dia.

Pengguna lain setuju dengan mengatakan "Tidak masalah jika kamarnya USD1.000 atau sekitar Rp15 juta semalam mereka masih mencuci cangkir teh di wastafel kamar mandi atau bak mandi,".

2. Pekerja seks pemberi tip terbaik

Pengguna NaniBakaNani, seorang pekerja hotel di AS menulis; “Kami tidak mempermasalahkan pekerjaan seks atau apapun yang terjadi di kamar, selama itu tidak memengaruhi tamu lain. Setengah dari wanita yang datang ke bar adalah gadis pekerja yang mencari obral,"

(Foto: Ist)

"Satu-satunya hal yang benar-benar dilaporkan oleh industri perhotelan adalah perdagangan manusia. Ada tanda-tandanya, dan jika ada yang tidak sesuai, kami melaporkannya ke pihak berwenang setempat,”

Sementara pengguna lain menambahkan; “Pekerja seks memberi tip kepada saya lebih sering daripada para tamu," ungkapnya.

3. Kutu busuk jadi masalah serius

Ada banyak postingan dengan staf hotel yang membahas masalah besar kutu busuk dan itu tidak hanya di hotel kelas melati. Hotel sekelas bintang lima pun memiliki masalah yang sama.

“Setiap hotel memiliki kutu busuk di beberapa titik. Ini bukan kesalahan hotel, kami melihat wisatawan internasional cenderung membawa kutu. Mungkin karena mereka menginap di beberapa hotel per perjalanan,” tulis salah satu pengguna.

Pengguna aardw0lf11 menulis; “Tips tentang kutu busuk: ketika Anda tiba, jangan pernah meletakkan barang bawaan Anda di tempat tidur. Ketika Anda tiba, matikan lampu, taruh barang bawaan di kamar mandi, dan kemudian di kepala kasur kupas seprai dan alas kasur. Kutu busuk cenderung berkumpul di sana, tetapi menyebar saat ada cahaya. Jika Anda menemukan kutu busuk, Anda dapat meminta kamar lain,” sarannya.