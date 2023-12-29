Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pulang Kampung ke Purbalingga, Siti Atikoh Riang Bisa Santap Oseng Tempe Ireng Favoritnya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |18:43 WIB
Pulang Kampung ke Purbalingga, Siti Atikoh Riang Bisa Santap Oseng Tempe Ireng Favoritnya
Siti Atikoh makan oseng tempe oreng favoritnya saat pulang kampung di Purbalingga. (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

SITI Atikoh Supriyanti pulang ke kampung halamannya di Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023). Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini menyambangi rumah masa kecil peninggalan almarhum orangtuanya, Akhmad Musodik Supriyadi dan Astuti.

Momen ini tentu tidak disia-siakan oleh Siti Atikoh untuk menyantap makanan favoritnya yakni oseng tempe ireng. Siti Atikoh terlihat sangat riang kala pulang ke rumah. Dirinya seakan tidak sabar untuk menyantap makanan favoritnya itu.

Apalagi ketika sudah sampai di depan rumah, kehadiran Siti Atikoh disambut oleh Bude Ima (kakak dari mendiang orangtuanya). Mendapat sambutan hangat, membuat perasaan bahagia Siti Atikoh naik berkali-kali lipat.

 BACA JUGA:

"Wis tek masakna menu favoritmu. Oseng tempe ireng (Sudah saya masakin menu favorit)," ucap Bude Ima.

