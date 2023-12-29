Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Akhir Tahun Mau Liburan ke Solo? Yuk Cobain 5 Kuliner Lezat Ini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |08:02 WIB
Akhir Tahun Mau Liburan ke Solo? Yuk Cobain 5 Kuliner Lezat Ini
Sate Kambing Mbok Galak, Solo, Jawa Tengah (Foto: dok. Aboed Moeallim)
A
A
A

SOLO menjadi salah satu kota yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Banyak yang bisa dinikmati, mulai dari pesona alam, situs bersejarah, hingga beragam kuliner dengan harga terjangkau.

Melansir data yang dirilis oleh Pemerintah Kota Surakarta, sejak Januari sampai November 2023, tercatat 4.896.426 wisatawan lokal dan mancanegara mengunjungi Solo. Angka tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan 2022 pada periode yang sama.

Kuliner akan menjadi salah satu yang paling dicari oleh wisatawan, khususnya makanan asli Kota Solo.

Nah, bagi Anda yang ingin menikmati libur akhir tahun ke Solo, berikut lima rekomendasi kuliner Solo yang patut dicoba.

Soto Triwindu

(Foto: AI)

1. Soto Triwindu

Kuliner yang terkenal dengan nama Soto Triwindu di Kota Solo, Jawa Tengah ini mendapat pengakuan kelezatannya dari Wali Kota Solo.

Dilansir dari laman surakarta.go.id, Soto Triwindu merupakan jenis soto yang menggunakan daging sapi dengan kuah bening yang memiliki sedikit kecoklatan akibat rempah-rempah yang digunakan.

Soto Triwindu berlokasi di Jalan Teuku Umar, RT 01 RW 01, Keprabon, Banjarsari, Solo, buka mulai pukul 06.00 hingga 16.00 WIB. Harga satu mangkuk soto di Soto Triwindu adalah Rp10.000.

Selat Solo

(Foto: dok. Arie Al Ghazali)

2. Selat Solo

Selat Solo merupakan kuliner legendaris yang merupakan hidangan khas Solo dengan pengaruh dari Eropa. Itu dapat dilihat dari penambahan sayur-sayuran dan kentang sebagai pengganti nasi.

Bagian utamanya berupa daging sapi yang merupakan sebuah bistik yang disajikan dalam kuah manis encer khas Jawa. Hidangan ini juga sering disebut sebagai Bistik Jawa, walau mengandung lebih sedikit kuah.

Di Solo, banyak yang menawarkan Selat Solo. Salah satu yang legendaris adalah Warung Selat Mbak Lies. Lokasinya berada di Serengan Gang II/42 Solo. Warung ini sudah berdiri sejak September 1987, dan di dalamnya juga menawarkan berbagai barang antik.

