Resep Sosis Bakar Bumbu Barbeque untuk Rayakan Tahun Baru, Enak dan Antiribet

RESEP Sosis Bakar Bumbu Barbeque untuk Rayakan Tahun Baru, Enak dan Antiribet, bisa Anda sontek di sini. Mengingat perayaan Tahun Baru sebentar lagi akan tiba.

Nah, biasanya memang kebanyakan menu sosis bakar menjadi pilihan yang tak pernah absen tiap tahunnya sebagai menu malam tahun baru. Selain praktis, sosis bakar juga menjadi alternatif yang menyenangkan dibandingkan dengan opsi bakar ayam, ikan, atau daging sebagai sate.

Keberagaman bumbu dan saus dapat menjadi kunci untuk menjaga kesan segar dan menghindari kebosanan dalam menikmati sajian yang satu ini. Nah, kali ini Okezone telah merangkum dua resep sosis bakar bumbu barbeque yang praktis dan simpel untuk mengisi momen malam tahun baru Anda. Berikut ulasannya dikutip dari Instagram @aily_bevelyn), Minggu (31/12/2023)

1. Sosis Bakar Saus Barbeque

Bahan:

500 gram Sosis bratwurst

2 sdm Margarin

(Resep Sosis Bakar Bumbu Barbeque untuk Rayakan Tahun Baru, Foto: Instagram @aily_bevelin)





Bahan saus barbeque:

1 sdm Saus bbq

1 sdm Madu

2 sdm Saus tomat

1 sdm Kecap manis

1/2 sdt Cabai bubuk (opsional)

1/2 sdt Lada bubuk