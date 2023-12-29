Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Segarnya Papaya Salad, Asinan ala Asian Fusion untuk Rayakan Tahun Baru

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |22:00 WIB
Segarnya Papaya Salad, Asinan ala Asian Fusion untuk Rayakan Tahun Baru
Lezatnya papaya salad menu untuk tahun baru. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)
MALAM tahun baru jadi momen yang dimanfaatkan oleh banyak orang untuk berkumpul dengan keluarga tersayang. Pada momen itu biasanya ada tradisi makan bersama dengan makanan khas bakar-bakaran.

Nah untuk menyuguhkan sesuatu yang segar setelah makan bakar-bakaran, Anda bisa menambahkan menu Papaya Salad. Papaya Salad adalah menu Asian Fusion yang dibuat oleh Hello Sunday.

Makanan pembuka ini berasal dari Thailand dengan isian pepaya, mangga, dan potongan tomat. Bila dilihat dari tampilannya, menu ini mirip seperti asinan. Saat MNC mencicipi, rasa sausnya sangat kuat dan khas Thailand dengan pencampuran rasa dari manis gurih, asin, dan asam. Ada juga kerupuk putih untuk memberi sensasi kriuk saat menyantap menu ini.

Papaya Salad

Asian Fusion sendiri memang makin banyak diminati orang Indonesia. Asian Fusion merupakan penggabungan beberapa elemen masakan dari negara-negara yang berbeda di Asia Tenggara. Tren makanan Asian Fusion ini banyak digunakan di menu restoran.

Kebanyakan menu Asian Fusion jadi favorit masyarakat karena termasuk comfort food atau makanan yang nyaman untuk dimakan waktu kapanpun. Selain Papaya Salad, ada juga Chicken Yakimeshi jadi makanan Asian Fusion paling aman dikonsumsi dan bikin kenyang.

Dalam satu mangkuk ini, berisi nasi goreng ditambah dengan telur setengah matang dan diberi beberapa potong chicken popcorn. Untuk rasa dari nasinya sendiri gurih. Namun karena rasa menu ini cukup plan, Anda bisa menambahkan saus di atasnya.

Nah untuk melegakan tenggorokan, Anda bisa memesan ice oranye blossom tea. Minuman ini memiliki rasa yang manis, wangi dari jeruk dan tehnya sangat terasa. Kemudian ada juga beberapa lembar daun mint dan potongan jeruk. Rasanya cukup unik, tapi sangat menyegarkan.

