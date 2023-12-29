Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Rekomendasi Outfit Tahun Baru Stunning dan Modis

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |19:12 WIB
5 Rekomendasi Outfit Tahun Baru Stunning dan Modis
5 Rekomendasi Outfit Tahun Baru Stunning dan Modis, (Foto: Dok)
A
A
A

Lima outfit tahun baru ini terlihat stunning dan keren. Selain model dan warnanya, baju-baju ini juga punya model yang tak lekang oleh waktu.

Kamu pun dapat mengajak teman atau keluarga untuk mengenakan tema outfit yang sama dalam acara perayaan Tahun Baru 2024 nanti.

Outfit Tahun Baru Modis

1. Sneakers Sport

Sepatu sneakers sport wanita model Korea ini cocok untuk hangout dan melewati malam pergantian tahun bersama teman-teman. Dengan sneakers warna putih, kamu bisa mengeksplorasi lebih jauh konsep penampilan yang sesuai occasion.

2. Overall Cargo Dress

Overall rok ini bisa kamu pakai untuk outfit tahun baru. Detail tali bahu bisa disesuaikan sendiri mengikuti tinggi kita. Detail saku cargo yang lagi kekinian ini juga bikin look kamu semakin eye catching! Overall dress ini bisa banget di mix and match dengan inner, kemeja, maupun sweetshirt favorit. Nah, buat kamu yang plus size ga perlu worry, overall ini juga bisa banget kamu pakai.

3. Titaharr Tita Colorblock Cardi

Bingung memilih pakaian untuk merayakan Tahun Baru? Solusi simple namun tetap modis, kamu bisa coba outer yang satu ini. Bisa kamu mix and match dengan berbagai inner. Cuttingan loose dengan detail kancing di bagian depan, yang pasti sangat nyaman dan bisa menutupi siluet tubuh. Detail mix warna bikin tampilanmu terlihat lebih playfull dan kekinian. Kamu bisa gunakan untuk pergi ke mall, ngopi santai dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement