5 Rekomendasi Outfit Tahun Baru Stunning dan Modis

Lima outfit tahun baru ini terlihat stunning dan keren. Selain model dan warnanya, baju-baju ini juga punya model yang tak lekang oleh waktu.

Kamu pun dapat mengajak teman atau keluarga untuk mengenakan tema outfit yang sama dalam acara perayaan Tahun Baru 2024 nanti.

Outfit Tahun Baru Modis

1. Sneakers Sport

Sepatu sneakers sport wanita model Korea ini cocok untuk hangout dan melewati malam pergantian tahun bersama teman-teman. Dengan sneakers warna putih, kamu bisa mengeksplorasi lebih jauh konsep penampilan yang sesuai occasion.

2. Overall Cargo Dress

Overall rok ini bisa kamu pakai untuk outfit tahun baru. Detail tali bahu bisa disesuaikan sendiri mengikuti tinggi kita. Detail saku cargo yang lagi kekinian ini juga bikin look kamu semakin eye catching! Overall dress ini bisa banget di mix and match dengan inner, kemeja, maupun sweetshirt favorit. Nah, buat kamu yang plus size ga perlu worry, overall ini juga bisa banget kamu pakai.

3. Titaharr Tita Colorblock Cardi

Bingung memilih pakaian untuk merayakan Tahun Baru? Solusi simple namun tetap modis, kamu bisa coba outer yang satu ini. Bisa kamu mix and match dengan berbagai inner. Cuttingan loose dengan detail kancing di bagian depan, yang pasti sangat nyaman dan bisa menutupi siluet tubuh. Detail mix warna bikin tampilanmu terlihat lebih playfull dan kekinian. Kamu bisa gunakan untuk pergi ke mall, ngopi santai dan masih banyak lagi.