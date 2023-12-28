Ramalan Zodiak 29 Desember 2023 untuk Sagitarius dan Capricorn

RAMALAN zodiak 29 Desember 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Mengutip New York Post, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat 29 Desember 2023 prediksi dari ahli astrologi, Sally Brompton.

Ramalan Zodiak Sagitarius 29 Desember 2023

Energi zodiak Anda hari ini memperingatkan semua Sagitarius untuk sangat berhati-hati sebelum membuat klaim, dugaan atau tuduhan yang, jika ternyata salah, bisa berakibat buruk dan jadi bumerang untuk diri Anda sendiri. Simpan kecurigaan Anda untuk diri sendiri, setidaknya untuk saat ini. Jangan umbar-umbar hal yang belum pasti ke orang lain.