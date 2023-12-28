30 Ucapan Selamat Tahun Baru 2024 yang Penuh Harapan dan Kekinian

(Foto: Freepik)

30 Ucapan Selamat Tahun Baru 2024 yang Penuh Harapan dan Kekinian, yang diuraikan dalam artikel ini, semoga bisa jadi inspirasi. Mengingat penghujung tahun sudah semakin dekat.

Ya, melalui artikel ini puluhan kalimat ucapan bisa Anda jadikan inspirasi untuk mengucapkan selamat tahun baru 2024 ke orang terdekat atau orang-orang tersayang. Menghimpun dari berbagai sumber, Kamis (28/12/2023), berikut 30 Ucapan Selamat Tahun Baru 2024 yang Penuh Harapan dan Kekinian.

1. "Terima kasih, 2023, atas segala pelajaran dan pengalaman yang telah diberikan. Selamat datang, 2024, semoga dipenuhi dengan cinta kasih dan harapan."

2. "Tahun baru adalah waktu untuk memaafkan, melupakan, dan memulai lagi. Semoga di tahun 2024, kita semua dipenuhi dengan kedamaian dan cinta kasih."



3. Baru tahunnya, baru harapannya, baru resolusinya, baru semangatnya, dan baru harapan hangatku hanya untukmu. Selamat Tahun Baru 2024 yang menjanjikan dan memuaskan!

4. "Resolusi tahun baru: makan lebih banyak kue, tertawa lebih kencang, dan bikin mantan nyesel. Happy New Year!"

5. "Jangan biarkan kembang api menjadi satu-satunya yang bersinar di malam tahun baru. Jadilah bintangmu sendiri di tahun 2024!"

6. "Di tahun 2024, semoga kebahagiaan senantiasa mengelilingi kita dan cinta kasih terpancar dari hati kita kepada sesama."

7. "Dalam beningnya lembaran baru tahun 2024, mari kita tuliskan kisah sukses, cinta, dan kebaikan bersama."







8. "Jangan takut memulai sesuatu yang baru di tahun 2024. Setiap langkah kecil dapat membawa kita pada kesuksesan yang besar."

9. "Jangan ragu untuk membuka hatimu di tahun 2024. Karena cinta, meskipun terkadang menyakitkan, namun juga merupakan anugerah terindah."

10. "Semoga di tahun 2024, cintamu menemukan pelabuhan yang tepat dan hati yang tulus. Semoga kebahagiaanmu berlimpah dan senantiasa dilimpahi cinta kasih."