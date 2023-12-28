Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Peralatan Dapur Lengkap yang Wajib Dimiliki, Apa Saja?

Andre Purwanto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |22:40 WIB
5 Peralatan Dapur Lengkap yang Wajib Dimiliki, Apa Saja?
Peralatan dapur yang wajib dimiliki, (Foto: AladinMall/RCTI+)
A
A
A

PERALATAN dapur lengkap adalah keperluan rumah tangga yang harus dinomorsatukan. Betapa tidak, peralatan dapur sangat vital karena terkait aktivitas makan sehari-hari dan konsumsi lainnya.

Nah, buat yang belum memiliki peralatan dapur, berikut ini beberapa referensi peralatan dapur yang wajib dimiliki.

 BACA JUGA:

Peralatan Dapur Lengkap

1. Kotak Makan

Untuk Anda yang hobby traveling atau suka membawa bekal dari rumah, simpan makanan Anda di kotak makan  yang bisa dibawa ke mana saja. Pilih tempat makan yang terbuat dari plastik kuat dan wadah yang dapat menjaga kesegaran makanan Anda saat berpergian. Pastikan pula tempat makan terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah rusak dan mudah dibersihkan.

2. Loyang dan Cetakan Kue

 

Bila Anda suka membuat kue, selain oven siapkan pula loyang anti lengket  dan cetakan kue . Pilih loyang dan cetakan kue yang dilengkapi dengan lapisan anti lengket Black Diamond yang mudah dibersihkan dan tahan panas hingga 230 derajat celcius. Pastikan keduanya dibuat dari material food grade sehingga aman digunakan.

3. Pisau Set

Pisau set  sangat dibutuhkan bagi yang suka memasak di rumah. Pilih pisau yang menggunakan material stainless steel. Pastikan pula pisau dilapisi anti karat dan mudah dibersihkan.

Anti karat juga membuat produk menjadi tahan lama sehingga Anda tidak perlu membeli barang yang sama dalam waktu dekat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement