5 Peralatan Dapur Lengkap yang Wajib Dimiliki, Apa Saja?

PERALATAN dapur lengkap adalah keperluan rumah tangga yang harus dinomorsatukan. Betapa tidak, peralatan dapur sangat vital karena terkait aktivitas makan sehari-hari dan konsumsi lainnya.

Nah, buat yang belum memiliki peralatan dapur, berikut ini beberapa referensi peralatan dapur yang wajib dimiliki.

Peralatan Dapur Lengkap

1. Kotak Makan

Untuk Anda yang hobby traveling atau suka membawa bekal dari rumah, simpan makanan Anda di kotak makan yang bisa dibawa ke mana saja. Pilih tempat makan yang terbuat dari plastik kuat dan wadah yang dapat menjaga kesegaran makanan Anda saat berpergian. Pastikan pula tempat makan terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah rusak dan mudah dibersihkan.

2. Loyang dan Cetakan Kue

Bila Anda suka membuat kue, selain oven siapkan pula loyang anti lengket dan cetakan kue . Pilih loyang dan cetakan kue yang dilengkapi dengan lapisan anti lengket Black Diamond yang mudah dibersihkan dan tahan panas hingga 230 derajat celcius. Pastikan keduanya dibuat dari material food grade sehingga aman digunakan.

3. Pisau Set

Pisau set sangat dibutuhkan bagi yang suka memasak di rumah. Pilih pisau yang menggunakan material stainless steel. Pastikan pula pisau dilapisi anti karat dan mudah dibersihkan.

Anti karat juga membuat produk menjadi tahan lama sehingga Anda tidak perlu membeli barang yang sama dalam waktu dekat.