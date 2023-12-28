Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Menggemaskan Levian Leslar, Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar yang Resmi Ganti Nama

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |21:00 WIB
5 Potret Menggemaskan Levian Leslar, Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar yang Resmi Ganti Nama
5 Potret Menggemaskan Levian Billar Leslar Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar yang Resmi Ganti Nama, (Foto: Instagram @levianbillar)
5 Potret Menggemaskan Leslar Anak Lesti dan Rizky Billar yang Resmi Ganti Nama, akan dibahas singkat lewat artikel ini. Mengingat, baru-baru lewat momen perayaan ulang tahun Leslar yang ke 2, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar ini mengumumkan untuk mengganti nama sang anak.

Seperti yang diketahui nama lengkap Leslar sebelumnya adalah Muhammad Leslar Alfatih Billar, kini namanya menjadi Muhammad Levian Alfatih Billar. Ada beberapa alasan mengapa Lesti Kejora dan Rizky Billar sepakat untuk mengganti nama sang anak, salah satunya adalah takut ada kecemburuan jika nantinya mereka memiliki anak lagi.

Dihimpun dari akun Instagram Lesti, @lestikejora, Kamis (28/12/2023) berikut 5 Potret Menggemaskan Leslar Anak Lesti dan Rizky Billar yang Resmi Ganti Nama.

 BACA JUGA:

1. Perayaan ultah konsep sepak bola: Levian tampak ceria memakai outfit menyesuaikan tema bersama sang ayah dan ibu mengenakan jersey bola berwarna merah dan sneakers merah hitam.

(5 Potret Menggemaskan Leslar, Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar yang Resmi Ganti Nama, Foto: Instagram @levianbillar)

2. Momen foto keluarga: Lesti Kejora dan Rizky Billar membagikan potret manis keluarga kecilnya bersama sang buah hati, foto keluarga lengkap. Ketiganya tampak melempar senyum manis.

 

(5 Potret Menggemaskan Leslar, Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar yang Resmi Ganti Nama, Foto: Instagram @levianbillar)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
