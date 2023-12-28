Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nagita Diomeli Raffi Ahmad karena Teriak-teriak di Rumah saat Berlibur di Paris

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:00 WIB
Potret Nagita Diomeli Raffi Ahmad karena Teriak-teriak di Rumah saat Berlibur di Paris
Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

RAFFI Ahmad beserta keluarganya tengah berlibur di luar negeri untuk merayakan malam pergantian tahun baru 2024. Nah tahun ini, Raffi pun mengajak Nagita Slavina dan kedua anaknya, Rafathar dan Rayyanza Ahmad untuk liburan ke Paris.

Dalam liburan kali ini, Raffi Ahmad pun menjajal sudut-sudut kota Paris dan menikmati kuliner lokal khas Perancis di beberapa restoran. Tengah asyik berlibur dan menikmati quality time sekeluarga, ada saja kelakuan Nagita Slavina yang membuat Raffi Ahmad langsung menegur.

Moment Raffi menegur sang istri tersebut, terungkap melalui video di Instastory akun Instagram @raffinagita1717

 BACA JUGA:

Dalam video singkat itu, awalnya Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung tengah bermain sambil tepuk tangan dan melompat-lompat. Melihat hal itu Raffi Ahmad sempat memanggil Cipung dengan sapaan manjanya.

"Hey, baby shark, baby shark. Hey, baby shark," panggil Raffi Ahmad kepada Cipung sedang menyanyi lagu Baby Shark.

 BACA JUGA:

Tiba-tiba suara Nagita Slavina pun kencang dari arah depan, meminta anak bungsunya tersebut menyanyikan lagu. Teriakan melengking Nagita, membuat Raffi langsung menegur sikap istrinya tersebut.

"Nyanyi dulu baso bulat," teriak Nagita Slavina terhadap Cipung sedang bermain.

Halaman:
1 2
      
