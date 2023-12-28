Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Ajeng Febria, Penyanyi Dangdut Asal Blitar

Lidia Pratama , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |17:10 WIB
Potret dan Profil Ajeng Febria, Penyanyi Dangdut Asal Blitar
Potret dan profil Ajeng Febria Penyanyi Dangdut Asal Blitar, (Foto: Instagram @ajeng_febriaa)
POTRET dan profil Ajeng Febria, biduan dangdut asal Blitar, Jawa Timur, kini tengah mencuri perhatian dan menjadi viral di berbagai media sosial. Namanya semakin dikenal di tengah masyarakat dan diikuti oleh banyak penggemar baru yang terpikat oleh pesonanya.

Ajeng Febria yang kini tengah naik daun, mampu memikat hati banyak penggemar tak hanya dari suara yang merdu tapi juga kecantikannya. Selain bakat menyanyinya yang luar biasa, lagu-lagu yang dinyanyikannya juga mendadak booming dan menarik perhatian banyak orang.

Kini, banyak warganet yang penasaran dengan profil dan biodata lengkap dari sosok biduan cantik ini. Seperti apa potretnya? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @ajeng_febriaa, pada Kamis (28/12/2023)

1. Aktivitas panggung: Lewat akun Instagramnya, Ajeng seringkali membagikan momen-momen di atas panggung, tak hanya memperlihatkan kepiawaiannya dalam menyanyi, tetapi juga sebagai bentuk promosi lagu-lagunya kepada para penggemar.

 

 

 (Potret dan Profil Ajeng Febria Penyanyi Dangdut Asal Blitar, Foto: Instagram @ajeng_febriaa)

Halaman:
1 2
      
