HOME WOMEN LIFE

Apakah Boleh Minum Obat Pakai Air Dingin Es?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |16:36 WIB
Apakah Boleh Minum Obat Pakai Air Dingin Es?
Apakah Boleh Minum Obat Pakai Air Dingin Es, (Foto: Freepik)
A
A
A

Seiring dengan berjalannya waktu kegiatan minum obat sering kali membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah boleh meminum obat pakai air dingin es?

Terlebih di cuaca panas, yang terkadang membuat masyarakat memiliki rasa haus lebih banyak dibandingkan cuaca lainnya.

Akan tetapi, beberapa masyarakat khawatir jika mengonsumsi obat dengan air dingin maka khasiat obat tersebut berkurang. Untuk itu, tidak sedikit masyarakat menilai hal itu akan merusak kandungan obat.

Lantas apakah boleh atau tidak?

Menyikapi kondisi tersebut, Dokter Spesialis Paru, dr Erlina Burhan menjelaskan minum obat menggunakan air dingin sebetulnya tidak ada masalah. Karena yang terpenting adalah obat tersebut dapat masuk ke dalam lambung, dan dikonsumsi secara rutin sesuai resep anjuran dokter.

“Obat akan dicerna oleh tubuh. Zat-zat aktifnya juga akan masuk ke plasma, sehingga bisa membunuh kuman yang ada,” kata dr Erlina, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Kamis (28/12/2023).

