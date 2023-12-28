Fuji Ngaku Bangga Idap ADHD: Aku Jadi Kreatif

FUJIANTI Utami Putri atau yang akrab disapa dengan Fuji mengaku dirinya divonis mengidap penyakit mental Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Namun, hal tersebut tidak membuat dia bersedih dia malah mengaku bangga mengidap ADHD.

“Aku bangga dengan ADHD aku ini karena sifat aku jadi lebih kreatif, lebih produktif, mikir terus. Aku suka aja jadi kreatif gitu,” kata Fuji dikutip dari YouTube STARPRO Indonesia, Kamis (28/12/2023).

Mengutip dari CDC, ADHD adalah salah satu gangguan perkembangan saraf yang paling umum pada masa kanak-kanak. Biasanya pertama kali didiagnosis pada masa kanak-kanak dan sering berlangsung hingga dewasa.

Adapun gejala yang dialami yakni kesulitan fokus, mengendalikan perilaku impulsif (mungkin bertindak tanpa memikirkan apa hasilnya), atau terlalu aktif. Fuji sendiri mengaku sudah merasakan gejala ADHD sejak satu tahun lalu dan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh psikolog.

“Sebenarnya kalau misalnya sadar sudah dari tahun lalu karena sudah dikasih tahu sama psikolog ya aku ada ADHD,” ucap Fuji.

Namun, putri bungsu H. Faisal ini mengaku jika dirinya merasa ADHD yang dialaminya ini merupakan sikapnya sejak kecil.

“Tapi kalau aku lihat flashback dari aku masih kecil kelihatannya dari kecil sih aku udah kaya gitu sifatnya. Kaya ada saraf yang ujar Fuji.

Lebih lanjut, Fuji pun mengaku jika dirinya sempat mengonsumsi obat dari psikiater untuk mengatasi ADHD yang dialami olehnya. Namun, hal tersebut malah membuat dirinya tidak nyaman.