Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fuji Ngaku Bangga Idap ADHD: Aku Jadi Kreatif

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |08:45 WIB
Fuji Ngaku Bangga Idap ADHD: Aku Jadi Kreatif
Fuji mengaku idap ADHD. (Foto: Instagram @fuji_an)
A
A
A

FUJIANTI Utami Putri atau yang akrab disapa dengan Fuji mengaku dirinya divonis mengidap penyakit mental Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Namun, hal tersebut tidak membuat dia bersedih dia malah mengaku bangga mengidap ADHD.

“Aku bangga dengan ADHD aku ini karena sifat aku jadi lebih kreatif, lebih produktif, mikir terus. Aku suka aja jadi kreatif gitu,” kata Fuji dikutip dari YouTube STARPRO Indonesia, Kamis (28/12/2023).

Mengutip dari CDC, ADHD adalah salah satu gangguan perkembangan saraf yang paling umum pada masa kanak-kanak. Biasanya pertama kali didiagnosis pada masa kanak-kanak dan sering berlangsung hingga dewasa.

Adapun gejala yang dialami yakni kesulitan fokus, mengendalikan perilaku impulsif (mungkin bertindak tanpa memikirkan apa hasilnya), atau terlalu aktif. Fuji sendiri mengaku sudah merasakan gejala ADHD sejak satu tahun lalu dan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh psikolog.

Fuji

“Sebenarnya kalau misalnya sadar sudah dari tahun lalu karena sudah dikasih tahu sama psikolog ya aku ada ADHD,” ucap Fuji.

Namun, putri bungsu H. Faisal ini mengaku jika dirinya merasa ADHD yang dialaminya ini merupakan sikapnya sejak kecil.

“Tapi kalau aku lihat flashback dari aku masih kecil kelihatannya dari kecil sih aku udah kaya gitu sifatnya. Kaya ada saraf yang ujar Fuji.

Lebih lanjut, Fuji pun mengaku jika dirinya sempat mengonsumsi obat dari psikiater untuk mengatasi ADHD yang dialami olehnya. Namun, hal tersebut malah membuat dirinya tidak nyaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127010/viral_momen_fuji_ajak_shin_tae_yong_ikut_tren_velocity-ug2H_large.jpg
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126015/fuji_nonton_timnas_bareng_verrell_bramasta_dan_fadly_maudy_double_date-YiOU_large.jpg
Fuji Nonton Timnas Bareng Verrell Bramasta dan Fadly-Maudy, Double Date?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/612/3117869/5_potret_cantik_fuji_pakai_baju_kurung_malaysia_dan_hijab_sukses_bikin_netizen_pangling-z2u8_large.jpg
5 Potret Cantik Fuji Pakai Baju Kurung Malaysia dan Hijab, Sukses Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109879/potret_fuji_di_pernikahan_frans_faisal_cantik_pakai_kebaya-RZmu_large.jpg
5 Potret Fuji di Pernikahan Frans Faisal, Cantik Pakai Kebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109843/potret_pernikahan_frans_kaka_fuji-zG48_large.jpg
5 Potret Pernikahan Frans Kaka Fuji, Vanessa Angel dan Bibi 'Hadir' hingga Zulkifli Hasan Jadi Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/612/3094206/potret_aisar_khaled_influencer_yang_dekati_fuji_diduga_untuk_gimmick-6G4j_large.jpg
Potret Aisar Khaled, Influencer yang Dekati Fuji Diduga untuk Gimmick
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement