HOME WOMEN HEALTH

Resep Pear Rebus, Obat Ampuh Redakan Batuk dan Pilek di Musim Hujan

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |19:30 WIB
Resep Pear Rebus, Obat Ampuh Redakan Batuk dan Pilek di Musim Hujan
Resep pear rebus untuk batuk dan pilek. (Foto: TikTok @devy anastasia)
INDONESIA sedang dilanda cuaca ekstrim. Kondisi cuaca yang seperti ini tentu bisa membuat imun tubuh menjadi melemah.

Apalagi jika nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Anda tidak seimbang dan tidak ada asupan vitaminnya. Tubuh tidak ada tameng untuk melindungi virus atau bakteri yang menyerang. Salah satu penyakit yang menyerang saat musim hujan yaitu batuk dan pilek.

Kondisi udara dan ruangan yang lembab saat musim hujan memudahkan virus dan bakteri berkembang sangat pesat. Ditambah lagi imun tubuh yang lemah, sehingga mudah jatuh sakit.

Jika Anda sedang mengalami batuk pilek, Anda dapat mencoba resep pear rebus ala Devy Anastasia, jebolan ajang MasterChef Indonesia season 9. Minuman ini bisa jadi obat ampuh untuk mengobati batuk dan pilek. Yuk simak resep selengkapnya, dikutip dari akun TikTok @devyanastasia, Kamis (28/12/2023).

Resep Pear Rebus

      
