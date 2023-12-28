Tips agar Tubuh Tetap Fit Walau Tidur Kurang Tercukupi, Begini Penjelasan Pakar

KUALITAS tidur yang tidak tercukupi akan menyebabkan seseorang mengalami beberapa dampak kesehatan pada tubuhnya. Misalnya akan merasakan efek seperti mudah stres, cemas, dan depresi.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Profesor Zubairi Djoerban menjelaskan seseorang yang mengalami masalah kurang tidur masih bisa diatasi dengan melakukan beberapa hal. Biasanya, cara ini cukup efektif dan bisa membuat kondisi tubuh seseorang tetap sehat dan lebih fit.

“Tips agar tetap sehat walau tidur kurang adalah dengan mencukupi tidur. Kalau tidak bisa sekaligus ya di bagi-bagi seperti saya, pada saat perjalanan ke tempat kerja atau minta waktu istirahat sebentar di siang hari,” kata Profesor Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @ProfesorZubairi, Kamis (28/12/2023).

Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan dengan mencukupi konsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah, serta tidak lupa melakukan aktivitas olahraga. Meskipun di sisi lain mengonsumsi kopi juga dianggap bisa menjadi alternatif, tetapi hal ini tidak disarankan untuk yang memiliki riwayat darah tinggi.