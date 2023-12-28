Mengenal Sambiloto, Tumbuhan yang Berkhasiat Perkuat Imun Tubuh dan Obati Berbagai Penyakit

CUACA yang tak menentu dapat mengancam kekebalan sistem imun tubuh. Terlebih bagi Anda yang setiap hari beraktivitas di luar ruangan dan terkena hujan dan panas yang ekstrim.

Selain dengan mengkonsumsi vitamin, ramuan herbal dari tumbuhan Sambiloto juga bisa Anda coba untuk memperkuat imun tubuh. Sambiloto atau Andrographis paniculata merupakan tumbuhan herbal yang berasal dari India dan Sri Lanka. Ciri khas bentuk daunnya memanjang dengan ujung yang lancip.

Tumbuhan ini sudah banyak digunakan untuk ramuan herbal di beberapa negara termasuk Indonesia. Meskipun pahit, tetapi rasanya terbayarkan dengan segudang manfaat yang dimilikinya.

Salah satu manfaat sambiloto yang paling terkenal yakni sebagai imunomodulator yang mampu meningkatkan sistem imun tubuh dari berbagai infeksi bakteri maupun virus. Ini dapat menjadi bekal untuk menghadapi cuaca ekstrim yang mengancam kesehatan tubuh.

Bukan cuma itu, melansir dari berbagai sumber, Kamis (28/12/2023), khasiat lain dari Sambiloto yakni bisa meredakan demam, mempercepat penyembuhan luka pada tubuh, dan mengobati penyakit saluran pernafasan.

Tumbuhan ini pun sangat bermanfaat untuk Anda yang memiliki diabetes, sebab dengan mengkonsumsi Sambiloto dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Cara mengolahnya pun mudah, Anda hanya perlu merebus beberapa daun Sambiloto yang telah dicuci bersih.

(Leonardus Selwyn)