6 Manfaat Sereh bagi Kesehatan Tubuh

SEREH atau lebih dikenal dengan lemongrass merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang sering kali dijadikan sebagai minuman kesehatan. Tanaman ini dinilai dapat memberikan manfaat pada tubuh, sehingga tak sedikit masyarakat gemar mengonsumsi minuman tersebut.

Dilansir dari laman Healthline, Kamis (28/12/2023) minuman ini dapat memberikan sejumlah manfaat, salah satunya adalah meningkatkan kualitas tidur, menghilangkan rasa sakit, dan meningkatkan kekebalan tubuh.

Meski demikian, pada beberapa orang mungkin akan menimbulkan rasa alergi, dan menyebabkan efek samping seperti pusing atau kering pada bagian mulut. Selain memiliki aroma yang khas, tanaman dengan bentuk pohon yang tinggi dan bertangkai ini juga banyak digunakan di Thailand sebagai campuran dalam masakan dan pengusir serangga.

Lantas manfaat apa lagi yang dapat dirasakan seseorang ketika mengonsumsi minuman ini? yuk disimak!

1. Memiliki sifat antioksidan

Menurut salah satu penelitian Journal of Agriculture and Food Chemistry, sereh mengandung beberapa antioksidan yang dapat membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit.

2. Memiliki sifat anti mikroba

Dengan memiliki sifat anti mikroba, sereh dapat membantu mengobati infeksi gigi dan mulut yang dapat disebabkan akibat bakteri Streptococcus Mutans yaitu bakteri yang berperan menimbulkan kerusakan gigi.

3. Memiliki sifat anti inflamasi

Memiliki peranan dalam beberapa penyakit seperti jantung dan stroke. Menurut Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering, dua senyawa utama dalam sereh, citral, dan geranial dianggap memiliki tanggung jawab untuk menghentikan pelepasan penanda penyebab peradangan tertentu di dalam tubuh seseorang

4. Dapat mengurangi risiko kanker

Kandungan citral dalam tanaman sereh dianggap memiliki kemampuan anti kanker yang kuat terhadap beberapa lini sel kanker. Beberapa komponen sereh ini dapat membantu melawan penyakit kanker yang diderita oleh seseorang.

Bahkan teh sereh juga digunakan sebagai terapi tambahan selama proses kemoterapi dan radiasi. Akan tetapi, hal ini hanya boleh dikonsumsi selama dibawah pengawasan dokter.