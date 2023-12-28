Termasuk Bali, Ini 10 Destinasi Wisata Bersuhu Hangat Terbaik di Dunia 2024!

AWAL tahun di belahan utara bumi termasuk Amerika dan Eropa sedang dilanda musim dingin. Turis-turis di sana gemar mencari destinasi liburan yang menawarkan cuaca hangat. Indonesia ternyata masuk dalam daftar.

Datangnya tahun 2024, para traveler di Eropa mulai merencanakan liburan mereka ke destinasi wisata yang menawarkan suhu hangat sepanjang tahun. Dunia ini dipenuhi dengan tempat-tempat indah yang menyajikan pengalaman berlibur yang tak terlupakan, dari pantai tropis hingga taman bermain.

Anda ingin menjelajahi keindahan alam dan budaya di bawah sinar matahari yang hangat?

Media nasional Inggris, Mirror UK merilis 10 destinasi wisata bersuhu hangat terbaik di dunia untuk 2024 seperti dikutip Okezone, Kamis (28/12/2023), sebagai berikut :

1. Dubai

Dengan suhu berkisar antara 24 hingga 15 derajat Celcius di bulan Januari, ini adalah waktu yang ideal untuk mengunjungi Dubai sebelum suhu mulai melonjak panas bagi sebagian orang.

Dubai (ANTARA)

Tempat-tempat yang menjadi sorotan antara lain Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, Dubai Mall yang sangat besar dan dipenuhi dengan ratusan toko terkenal, belum lagi pantai-pantainya yang menawarkan pemandangan kota yang indah.

2. Cancun, Meksiko

Dengan suhu yang bisa mencapai 29 derajat Celcius, Januari menawarkan liburan ideal untuk menikmati Meksiko dan pantai-pantai yang indah, kehidupan malam yang semarak, serta hotel-hotel yang keren di Cancun bisa menjadi tempat untuk perjalanan yang santai. Resor ini juga memiliki banyak hotel all-inclusive, jadi ada banyak cara untuk meregangkan anggaran Anda sedikit lebih jauh.

Cancun (Wikipedia)

3. Tanjung Verde

Tanjung Verde merupakan sebuah negara republik di kepulauan Samudera Atlantik Utara. Negara ini memiliki destinasi favorit bagi para pencinta adrenalin karena pantainya yang indah dan perairannya yang jernih menjadikannya tempat yang ideal untuk olahraga air.

Pantai-pantai indah yang Anda dapat nikmati adalah Pantai Sal, Pantai Santa Monica, dan Pantai Tarrafal. Baru-baru ini, Tanjung Verde juga diumumkan sebagai salah satu tempat liburan jarak jauh yang lebih murah bagi warga Inggris pada 2024.

4. Kepulauan Karibia

Januari adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi Karibia karena Anda akan mendapatkan cuaca terbaik dalam hal panas dan sinar matahari. Pulau-pulau ini terbentang menuju selatan dari bawah Florida ke barat laut Venezuela di Amerika Selatan. Ada banyak cara untuk menjelajah, Anda dapat menuju satu resor all-inclusive di pulau tertentu, atau naik kapal pesiar untuk menjelajahi berbagai destinasi.

Grace Bay di Karibia (beaches.com)

Apa pun itu, Anda dapat bersantai di pantai-pantai Karibia yang sangat indah. Ada banyak tempat di Karibia yang bernilai tinggi, meskipun ini bukan liburan termurah, ada banyak penawaran yang bisa ditemukan jika Anda mencoba untuk tetap berhemat pada anggaran.

5. Thailand

Suhu udara di Thailand dapat mencapai 32 derajat Celcius pada bulan Januari, memang kondisi ideal untuk liburan di Thailand, mulai dari menjelajahi kuil-kuil yang mengagumkan hingga pantai-pantai yang indah dan kerlap-kerlip kota Bangkok. Anda dapat kunjungi Pantai Phra Nang Cave, Pantai Chaweng Noi, Pantai Head Rin, dan berbagai pantai lainnya.

6. Cape Town, Afrika Selatan

Cape Town memiliki suhu yang sejuk di bulan Januari, dengan banyak sinar matahari dan cuaca yang menyenangkan untuk bertamasya. Ada banyak hal yang bisa dilihat, mulai dari mendaki ke puncak Table Mountain atau Gunung Meja yang memiliki kereta gantung, hingga Boulders Beach ikonis yang merupakan rumah bagi koloni penguin, serta pengalaman safari yang tak terhitung jumlahnya yang bisa didapatkan di wilayah ini.

Cape Town

7. Florida, Amerika Serikat

Dengan suhu berkisar antara 23-26 derajat Celcius di bulan Januari, tentu saja mengunjungi kota Florida sangat ideal, jika Anda ingin menjelajahi kota Miami yang semarak, atau ingin mengunjungi taman hiburan di Orlando. Anda dapat kunjungi taman hiburan menarik, seperti Walt Disney World dan Universal Orlando.

Bali

8. Bali

Ada begitu banyak hal luar biasa yang dapat dilihat dan dilakukan di Bali.

Suhu di Januari cenderung berkisar antara 26-29 derajat Celcius, membuat cuaca yang ideal jika Anda berencana untuk travelling, atau menghabiskan waktu bermalas-malasan atau berjemur di pantai.

Anda dapat kunjungi ke Pantai Kuta, Pantai Tanjung Benoa, Bedugul, Tanah Lot dan lainnya.