HOME WOMEN TRAVEL

6 Surga Wisata di Pulau Jawa yang Harus Dikunjungi Minimal Sekali Seumur Hidup!

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |19:00 WIB
6 Surga Wisata di Pulau Jawa yang Harus Dikunjungi Minimal Sekali Seumur Hidup!
Air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur. (Instagram @malthezimakoff)
A
A
A

PULAU Jawa menyajikan pesona budaya, sejarah, dan keindahan alamnya yang memukau. Setiap sudutnya menyimpan cerita dan keunikan tersendiri, menjadi surga bagi para pelancong yang mencari pengalaman wisata yang tak terlupakan.

Dari air terjun yang memikat hati hingga perbukitan hijau yang memberikan panorama alam yang menakjubkan, Pulau Jawa menawarkan ragam destinasi yang memukau dan bisa dijelajahi.

Okezone akan membawa Anda melalui serangkaian tempat wisata cantik di Pulau Jawa yang layak dikunjungi sekali seumur hidup.

Siapkan diri Anda untuk menjelajahi destinasi yang memukau dan menemukan pesona alam yang memanjakan mata dan jiwa.

 BACA JUGA:

1. Tumpak Sewu

Tumpak Sewu terletak di Sidomulyo, Lumajang, Jawa Timur, memiliki air terjun berbentuk tirai yang terbentuk dari Sungai Glidik Gunung Semeru. Fasilitas di sini meliputi area parkir luas, warung makan, toilet, dan mushala.

Tiket masuknya Rp10.000 dan buka dari jam 07.00 hingga 17.00 WIB.

 Ilustrasi

Tumpak Sewu

2. Sukomakmur

Sukomakmur terletak di Kajoran, Magelang, terkenal dengan pemandangan terasering dan udaranya yang sejuk di kaki Gunung Sumbing. Desa ini menawarkan berbagai kegiatan seperti berburu foto dan menjelajahi kuliner.

 BACA JUGA:

Fasilitas di Sukomakmur meliputi area parkir, restoran, spot foto, kebun sayur, toilet, dan penginapan. Tiket masuknya Rp10.000 dan buka dari jam 05.00 hingga 17.00 WIB.

3. Bromo Tengger Semeru

Bromo Tengger Semeru terletak di Ranupani, Jawa Timur, menawarkan pemandangan asap dan abu dari Gunung Semeru, yang merupakan gunung berapi aktif setinggi 3.676 meter. Kawasan ini unik dengan lautan pasir seluas 10 km.

 Ilustrasi

Gunung Bromo

Tiket masuk hari kerja Rp29.000, hari libur Rp34.000 dan buka dari jam 7 pagi.

 BACA JUGA:

4. Dataran Tinggi Dieng

Dataran Tinggi Dieng terletak di Bakal Buntu, Jawa Tengah, memiliki ketinggian 2.158 meter. Terdapat destinasi wisata di sini, seperti Telaga Warna, Bukit Sikunir, Gunung Prau, Candi Arjuna Dieng, Gardu Pandang Dieng, dan Kawah Sikidang.

Fasilitas meliputi penginapan, tempat makan, oleh-oleh, dan toilet. Tiket masuknya Rp10.000 dan buka 24 jam.

