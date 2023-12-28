Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Rayakan Tahun Baru 2024 di Magelang, Mana Favoritmu?

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |13:22 WIB
5 Tempat Rayakan Tahun Baru 2024 di Magelang, Mana Favoritmu?
Gunung Andong, salah satu tempat rayakan tahun baru keren di Magelang (Foto: Instagram/@dulur.gunung)
A
A
A

MAGELANG merupakan kota yang turut merayakan momen tahun baru dengan semarak. Di sini, tersedia beragam tempat favorit untuk menyambut malam pergantian tahun.

Perayaan tahun baru di Magelang tidak hanya terbatas pada satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa destinasi wisata. Jadi, bersiaplah untuk menjelajahi beberapa tempat unggulan yang menarik di Magelang.

Okezone telah merangkum lima tempat terbaik untuk merayakan tahun baru 2024 di Magelang, berikut ulasannya;

1. Ketep Pass

Ketep Pass yang terletak di Ketep Pas, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, menjadi destinasi menarik saat menyambut pergantian tahun. Ketep Pass menyuguhkan pertunjukan laser, bamboo lighting, pagelaran budaya dan DJ Performance.

Ketep Pass

(Foto: dok. Hadi Prayitno)

Pengunjung dapat menikmati pemandangan kota yang dipercantik dengan lampu-lampu kelap-kelip dan kembang api. Harga tiket masuk bervariasi, Rp10.500 untuk Senin-Sabtu dan Rp12.500 untuk Minggu, dengan jam operasional dari 08.00 hingga 17.00 WIB.

2. Punthuk Mongkrong

Punthuk Mongkrong yang terletak di Desa Giritengah, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, menawarkan panorama matahari terbit dengan latar belakang Gunung Merapi, Candi Borobudur, Pegunungan Menoreh, dan Gunung Merbabu.

Dengan tiket masuk seharga Rp10.500, Punthuk Mongkrong buka 24 jam.

Punthuk Mongkrong

(Foto: dok. Otentik Farm)

3. Punthuk Setumbu

Punthuk Setumbu yang terletak di Kurahan, Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, menjadi tujuan populer bagi pengunjung yang ingin menyaksikan matahari terbit dan terbenam.

Pada malam tahun baru, Punthuk Setumbu menawarkan pemandangan langit Magelang yang diterangi oleh warna-warni kembang api. Harga tiket masuknya adalah Rp20.000 untuk wisatawan lokal dan Rp50.000 untuk turis mancanegara, dengan waktu operasional dari jam 04.00 hingga 17.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/65/3164466//nafa_urbach-DZ4a_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Nafa Urbach, Artis Cantik yang Dukung Tunjangan Rumah Dinas DPR Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/510/3139006//longsor_di_kulonprogo-9qif_large.JPG
Jalur Utama Tertutup Longsor, Akses Kulonprogo-Magelang Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/512/3133997//santri_tewas_tertimpa_tandon_air-zyE5_large.jpg
Tandon Air Ponpes di Magelang Roboh Timpa Santri saat Antre Mandi, 4 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/298/3118663//viral_wisatawan_ini_spill_bill_makanan_di_hotel_termahal_di_jawa-L54X_large.jpg
Viral Wisatawan Ini Spill Bill Makanan di Hotel Termahal di Jawa, Netizen: Setara UMR di Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/627/3118141//parade_senja-ZyUx_large.jpg
Prabowo Pimpin Parade Senja di Akmil, Jokowi dan SBY Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/337/3117739//kepala_daerah_di_magelang-CVt6_large.JPG
Ratusan Wakil Kepala Daerah Tiba di Akmil Magelang Pakai Baju Loreng, Begini Penampilannya 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement