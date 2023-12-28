5 Tempat Rayakan Tahun Baru 2024 di Magelang, Mana Favoritmu?

Gunung Andong, salah satu tempat rayakan tahun baru keren di Magelang (Foto: Instagram/@dulur.gunung)

MAGELANG merupakan kota yang turut merayakan momen tahun baru dengan semarak. Di sini, tersedia beragam tempat favorit untuk menyambut malam pergantian tahun.

Perayaan tahun baru di Magelang tidak hanya terbatas pada satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa destinasi wisata. Jadi, bersiaplah untuk menjelajahi beberapa tempat unggulan yang menarik di Magelang.

Okezone telah merangkum lima tempat terbaik untuk merayakan tahun baru 2024 di Magelang, berikut ulasannya;

1. Ketep Pass

Ketep Pass yang terletak di Ketep Pas, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, menjadi destinasi menarik saat menyambut pergantian tahun. Ketep Pass menyuguhkan pertunjukan laser, bamboo lighting, pagelaran budaya dan DJ Performance.

(Foto: dok. Hadi Prayitno)

Pengunjung dapat menikmati pemandangan kota yang dipercantik dengan lampu-lampu kelap-kelip dan kembang api. Harga tiket masuk bervariasi, Rp10.500 untuk Senin-Sabtu dan Rp12.500 untuk Minggu, dengan jam operasional dari 08.00 hingga 17.00 WIB.

2. Punthuk Mongkrong

Punthuk Mongkrong yang terletak di Desa Giritengah, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, menawarkan panorama matahari terbit dengan latar belakang Gunung Merapi, Candi Borobudur, Pegunungan Menoreh, dan Gunung Merbabu.

Dengan tiket masuk seharga Rp10.500, Punthuk Mongkrong buka 24 jam.

(Foto: dok. Otentik Farm)

3. Punthuk Setumbu

Punthuk Setumbu yang terletak di Kurahan, Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, menjadi tujuan populer bagi pengunjung yang ingin menyaksikan matahari terbit dan terbenam.

Pada malam tahun baru, Punthuk Setumbu menawarkan pemandangan langit Magelang yang diterangi oleh warna-warni kembang api. Harga tiket masuknya adalah Rp20.000 untuk wisatawan lokal dan Rp50.000 untuk turis mancanegara, dengan waktu operasional dari jam 04.00 hingga 17.30 WIB.