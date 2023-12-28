Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk Nongkrong Bernuansa Pantai ala Hawaii di Aloha PIK 2, Banyak Pilihan Kuliner Loh!

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |08:39 WIB
Yuk Nongkrong Bernuansa Pantai ala Hawaii di Aloha PIK 2, Banyak Pilihan Kuliner Loh!
Aloha PIK 2 di Tangerang, Banten (Foto: dok. Mohammed Asad)
A
A
A

TERDAPAT destinasi pantai di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang bisa jadi opsi menarik bagi warga Jabodetabek untuk menikmati panorama pantai pasir putih saat perayaan malam pergantian tahun nanti.

Pantai tersebut bernama Pantai Aloha, terletak di PIK 2, Jalan Laksamana Yos Sudarso, Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.

Pantai Aloha merupakan destinasi pantai buatan yang terletak di atas pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta yang sebelumnya dikenal sebagai 'Pulau C'.

Secara spesifik, Pantai Aloha adalah bagian dari Pantai Pasir Putih PIK 2, yang memiliki garis pantai sepanjang 4 kilometer.

Aloha PIK 2

(Foto: dok. Sapto TheExplorer)

Pantai Aloha terlihat mengadopsi tema pantai yang terinspirasi dari Hawaii. Ciri ini terlihat dari pola dan desain bangunan, serta keberadaan beberapa patung Penari Hula Gadis Hawaii. Selain itu, penggunaan kata 'Aloha' sendiri berasal dari Bahasa Hawaii yang memiliki makna cinta, rasa kasih, perdamaian, perasaan, dan kemurahan hati.

Di sekitar Pantai Aloha, terdapat banyak penjual makanan dengan rentang harga mulai dari yang cukup mahal hingga UMKM. Berbagai jenis kuliner tersedia, termasuk masakan Jepang, Thailand, China, dan tentu saja ada hidangan khas Indonesia.

Meski saat ini seluruh area di tepi pantai belum dapat diakses oleh masyarakat umum, namun di sekitar restoran atau warungnya terdapat area bermain pasir yang memungkinkan anak-anak bermain pasir walaupun tidak langsung di pantai.

Selain itu, tersedia juga taman bermain dengan berbagai permainan untuk anak-anak, walaupun untuk dapat mengaksesnya diperlukan bayaran tambahan.

Telusuri berita women lainnya
